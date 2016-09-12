Дмитрий Медведев поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Поздравительная телеграмма главы кабмина опубликована на сайте правительства РФ.
"Сегодня особый для всех мусульман день - день завершения священного хаджа, который знаменует наступление одного из главных исламских праздников - Ид аль-Адха. Он имеет многовековую историю и основан на мусульманских традициях, является символом единства, братства и солидарности", - говорится в телеграмме.
Премьер отметил, что праздник служит духовному совершенствованию, обращает верующих к вечным ценностям добра, милосердия и заботы о ближнем.
Праздник Курбан-байрам - один из главных для мусульман. Он отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа, 12-го месяца мусульманского лунного календаря, и знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку в Саудовской Аравии. Ежегодно хадж совершают порядка 1,3 млн человек, включая около 16 тыс. россиян.
В основе праздника лежит сюжет из Корана, аналогичный библейскому - ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Когда же Аллах убедился в верности Ибрахима, который был готов исполнить его приказ, то милостиво заменил сына ягненком.