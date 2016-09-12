Мосгорсуд не стал пожизненно блокировать музыкальный сайт Zaycev.net

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд не стал блокировать пожизненно популярный в русскоязычном сегменте интернета музыкальный сайт Zaycev.net в связи с мировым соглашением сторон.
"Суд постановил утвердить мировое соглашение между ООО "Вельвет Мьюзик" и сайтом Zaycev.net", - огласил судья.
Ранее между сторонами - сайтом и истцом - ООО "Вельвет Мьюзик", представляющим интересы Константина Меладзе, - было заключено лицензионное соглашение. В этой связи истец не имеет претензий к ответчику. "Мы заключили лицензионное соглашение, теперь все законно", - отметила представитель истца.
В своем иске ООО "Вельвет Мьюзик" настаивало на пожизненной блокировке сайта из-за незаконного размещения музыкальных произведений Константина Меладзе.
В ходе заседания между сторонами были скорректированы условия мирового соглашения. Так, ответчик обязался не использовать незаконно произведения, а истец полностью отказался от исковых требований. Кроме того, стало известно, что музыкальные произведения, которые стали предметом иска, были удалены ответчиком еще до рассмотрения заявления в суде.
Вступившая в силу 1 мая 2015 года расширенная версия антипиратского закона предусматривает процедуру пожизненной блокировки сайта - за повторное нарушение. Ранее суд уже принимал обеспечительные меры по тем же основаниям в отношении Zaycev.net и также по запросу "Вельвет Мьюзик".
Антипиратские поправки и "пожизненная" блокировка пиратских ресурсов. Досье