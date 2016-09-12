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Мосгорсуд не стал пожизненно блокировать музыкальный сайт Zaycev.net

Общество
12 сентября, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Портал и компания, представляющая интересы Константина Меладзе, заключили ранее мирное соглашение, условия которого были скорректированы во время заседания
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Здание Мосгорсуда

Здание Мосгорсуда

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд не стал блокировать пожизненно популярный в русскоязычном сегменте интернета музыкальный сайт Zaycev.net в связи с мировым соглашением сторон.

"Суд постановил утвердить мировое соглашение между ООО "Вельвет Мьюзик" и сайтом Zaycev.net", - огласил судья.

Ранее между сторонами - сайтом и истцом - ООО "Вельвет Мьюзик", представляющим интересы Константина Меладзе, - было заключено лицензионное соглашение. В этой связи истец не имеет претензий к ответчику. "Мы заключили лицензионное соглашение, теперь все законно", - отметила представитель истца.

В своем иске ООО "Вельвет Мьюзик" настаивало на пожизненной блокировке сайта из-за незаконного размещения музыкальных произведений Константина Меладзе.

В ходе заседания между сторонами были скорректированы условия мирового соглашения. Так, ответчик обязался не использовать незаконно произведения, а истец полностью отказался от исковых требований. Кроме того, стало известно, что музыкальные произведения, которые стали предметом иска, были удалены ответчиком еще до рассмотрения заявления в суде.

Вступившая в силу 1 мая 2015 года расширенная версия антипиратского закона предусматривает процедуру пожизненной блокировки сайта - за повторное нарушение. Ранее суд уже принимал обеспечительные меры по тем же основаниям в отношении Zaycev.net и также по запросу "Вельвет Мьюзик".

Антипиратские поправки и "пожизненная" блокировка пиратских ресурсов. Досье

О блокировке сайтов

  • Блокировка сайтов предусмотрена "вторым антипиратским законом", который распространяется на литературу, программное обеспечение, музыку и другие сферы, за исключением фотографии. 
  • Если по итогам рассмотрения в Мосгорсуде один и тот же интернет-ресурс был дважды признан виновным по искам одного правообладателя, суд может принять решение о постоянной блокировке ресурса.
  • После вынесения решения Мосгорсуда у владельцев ресурсов есть 30 дней на его обжалование, после этого постоянная блокировка вступает в силу.
  • Также Мосгорсуд имеет право "пожизненно" ограничивать доступ и к "зеркалам" заблокированных сайтов - копий на новых интернет-адресах, используемых для обхода блокировки основного портала.
  • На сегодня по антипиратскому закону "пожизненно" заблокированы 13 сайтов.
  • В их числе - один из крупнейших в России интернет-ресурсов RuTracker.org.
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Антипиратский закон Регулирование интернета в России
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