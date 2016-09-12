СМИ: мэрия Аматриче подала иск на Charlie Hebdo за карикатуру на землетрясение

РИМ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэрия итальянского города Аматриче, наиболее пострадавшего в мощном землетрясении 24 августа, обратилась в трибунал центра провинции Лацио, города Риети, с иском против французского издания Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру на трагедию. Как сообщило агентство ANSA, соответствующий иск представил адвокат Марио Чикетти, нанятый мэрией.

Спустя несколько дней после землетрясения, в котором погибли 295 человек, в Charlie Hebdo разместили карикатуру "итальянского меню": окровавленные раненые мужчина и женщина назывались "макаронами под соусом", тогда как традиционная итальянская лазанья была стилизованно изображена как развалины с погибшими людьми между слоями. Издание, известное своими сомнительными карикатурами, в том числе оскорбляющими религиозные чувства представителей разных конфессий, обвиняется в "оскорблении достоинства в отягощавших обстоятельствах".

После публикации эта карикатура вызвала негодование в социальных сетях и возмущение ряда политиков.

24 августа в центре Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0. За ним последовала серия мощных афтершоков. Разгул стихии привел к значительным разрушениям небольших горных городов. В результате катастрофы погибли, по последним данным, 295 человека, более 400 пострадали, крова лишились более 2 тыс. человек.

Город Аматриче, оказавшийся в непосредственной близости от очага землетрясения, пострадал в наибольшей степени. Более 200 погибших из общего числа жертв приходятся именно на этот город.

Charlie Hebdo - журнал, публикующий острые сатирические карикатуры, некоторые из них признаны оскорбительными для чувств верующих. 7 января 2015 года редакция подверглась вооруженному нападению, в котором погибли 12 человек. Считается, что это было "местью" за напечатанные ранее оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммеда.