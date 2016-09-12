СМИ: мэрия Аматриче подала иск на Charlie Hebdo за карикатуру на землетрясение

Глава МИД Великобритании в разговоре с Лавровым приветствовал соглашение РФ и США по СирииПолитика 12 сентября, 13:47
Жители отдаленных поселков Мурманской области приезжают на выборы на квадроциклахПолитика 12 сентября, 13:45
На Среднем Урале открылась посвященная подшефным подлодкам кают-компанияНовости Урала 12 сентября, 13:38
Явлинский представил "Экономический манифест" о решении проблем РоссииПолитика 12 сентября, 13:38
Литературный Пулитцер: известные писатели, удостоенные престижной премииКультура 12 сентября, 13:37
Выступление Антона Силуанова по долгу Украины. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:36
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:29
"Все идет по плану": итоги визита делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018Спорт 12 сентября, 13:25
ТАСС принял участие в Международном форуме информагентств Балкан и Черноморского регионаНовости агентства 12 сентября, 13:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэрия итальянского города Аматриче, наиболее пострадавшего в мощном землетрясении 24 августа, обратилась в трибунал центра провинции Лацио, города Риети, с иском против французского издания Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру на трагедию. Как сообщило агентство ANSA, соответствующий иск представил адвокат Марио Чикетти, нанятый мэрией.
Спустя несколько дней после землетрясения, в котором погибли 295 человек, в Charlie Hebdo разместили карикатуру "итальянского меню": окровавленные раненые мужчина и женщина назывались "макаронами под соусом", тогда как традиционная итальянская лазанья была стилизованно изображена как развалины с погибшими людьми между слоями. Издание, известное своими сомнительными карикатурами, в том числе оскорбляющими религиозные чувства представителей разных конфессий, обвиняется в "оскорблении достоинства в отягощавших обстоятельствах".
После публикации эта карикатура вызвала негодование в социальных сетях и возмущение ряда политиков.
24 августа в центре Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0. За ним последовала серия мощных афтершоков. Разгул стихии привел к значительным разрушениям небольших горных городов. В результате катастрофы погибли, по последним данным, 295 человека, более 400 пострадали, крова лишились более 2 тыс. человек.
Город Аматриче, оказавшийся в непосредственной близости от очага землетрясения, пострадал в наибольшей степени. Более 200 погибших из общего числа жертв приходятся именно на этот город.
Charlie Hebdo - журнал, публикующий острые сатирические карикатуры, некоторые из них признаны оскорбительными для чувств верующих. 7 января 2015 года редакция подверглась вооруженному нападению, в котором погибли 12 человек. Считается, что это было "местью" за напечатанные ранее оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммеда.