Медведев по дороге на форум на ВДНХ заехал осмотреть двор "дома на ножках"

Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (слева направо) во время посещения детской площадки перед началом форума "Городское развитие и совершенствование качества городской среды" на ВДНХ, 12 сентября © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по дороге на урбанистический форум на ВДНХ заехал в один из столичных дворов, который участвует в городской программе благоустройства придомовых территорий "Наш двор". Кортеж с Медведевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным остановился у двора знаменитого 25-этажного "дома на ножках" на проспекте Мира, напротив памятника "Рабочий и колхозница".

Премьер и столичный градоначальник осмотрели детскую игровую площадку, пообщались с местными жителями. Одна из жительниц рассказала премьеру, что в целом горожане двором довольны - ведь он был неблагоустроен еще несколько лет назад, но посетовала на недоработки в проекте строительства двора, на нехватку озеленения и инфраструктуры для подростков.

"Доведут до ума, конечно, зелень, конечно, нужно восстанавливать. Хотя двор внешне выглядит симпатично. Мягко говоря, у нас не каждый двор в нашей стране так выглядит", - отметил премьер, указал мэру на необходимость учесть замечания местных жителей.

Медведев также обратил внимание на современное безопасное резиновое покрытие на игровой площадке, на оборудованную парковку во дворе.

Урбанистический форум

Премьер на ВДНХ принимает участие в работе форума Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) "Городское развитие и совершенствование качества городской среды" и планирует выступить на пленарном заседании.

В этот раз форум ВСМС посвящен вопросам улучшения условий жизни в российских городах - повышению качества общественных пространств, социальной и транспортной инфраструктуры, застройки и т. д. Представители разных городов России, в частности, смогут обменяться опытом создания комфортных для жителей публичных зон, благоустройства парков, ландшафтного проектирования и поддержки экологии.

На прошлой неделе на встрече президента РФ Владимира Путина с членами партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил сделать программу благоустройства придомовых территорий "Наш двор" общефедеральной и сделать ее одним из приоритетов работы партии. В настоящее время программы благоустройства придомовых территорий, таких как московская программа "Наш двор", реализуются в отдельных регионах.

Медведев на встрече с партийцами отмечал, что благоустроенные дворы "формируют среду общения", и эта проблема актуальна для большинства россиян, так как две трети из них живут в многоквартирных домах. "Это пространство должно быть уютным, понятным, комфортным, где можно было бы с удовольствием пообщаться, отдохнуть", - указывал глава правительства.