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Медведев: более четверти россиян живут в домах, построенных за последние 15 лет

Общество
12 сентября, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
При этом премьер-министр РФ добавил, что в этой сфере еще очень много предстоит сделать
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В России с 2000 года было построено почти два млрд кв. м жилой и нежилой недвижимости, свыше четверти россиян живут в достаточно новых домах. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на урбанистическом форуме в столице.

"С 2000 года, напомню, в нашей стране было построено более 900 млн кв. м жилья и примерно столько же - под один млрд кв. м - нежилой недвижимости: это магазины, офисы, предприятия", - сказал Медведев. Он назвал также отрадным, что "в этом смысле успешным был прошлый год, когда мы по объемам жилищного строительства впервые превзошли показатели РСФСР в составе СССР".

"Главным результатом стало то, что сегодня более четверти граждан нашей страны - то есть около 40 млн человек - живут в домах, которые построены за последние 15 лет", - заключил премьер. При этом он добавил, что в этой сфере "еще очень много предстоит сделать". В частности, продолжил Медведев, количество не всегда переходит в качество.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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