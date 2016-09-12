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В Москве погасят почтовую марку в честь 15-летия ЕГЭ

Общество
12 сентября, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Гашение пройдет 14 сентября в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Почтовую марку в честь 15-летия со дня введения единого госэкзамена погасят в Москве 14 сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора.

"Торжественная церемония памятного гашения художественной почтовой марки "Единый государственный экзамен" пройдет 14 сентября в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что почтовая марка "Единый государственный экзамен" выпускается в обращение в честь 15-летия подписания постановления правительства РФ "Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена", с которого началась история ЕГЭ в России.

В церемонии примут участие первый замминистра образования и науки РФ Наталья Третьяк, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

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