В Москве погасят почтовую марку в честь 15-летия ЕГЭ

Морской терминал в Калининградской области планируется построить к лету 2018 годаТранспорт 12 сентября, 15:47
СМИ: советник главаря ИГ и еще почти 40 боевиков уничтожены в ИракеМеждународная панорама 12 сентября, 15:29
Медведев: проект по благоустройству "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровеньОбщество 12 сентября, 15:17
МИД РФ: попытки увязать открытие участков на Украине с голосованием в Крыму смехотворныПолитика 12 сентября, 15:16
Тамара Гвердцители и Хор Турецкого & SOPRANO выступили на фестивале "Спасская башня"Новости партнеров 12 сентября, 15:15
Ростуризм в связи со взрывом в Турции призывает россиян не покидать курортные зоныОбщество 12 сентября, 15:12
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". ДосьеБиографии и справки 12 сентября, 15:05
Трамп пожелал Клинтон скорейшего выздоровленияМеждународная панорама 12 сентября, 15:04
Новая технология "Швабе" повысит производительность на 30%Новости партнеров 12 сентября, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Почтовую марку в честь 15-летия со дня введения единого госэкзамена погасят в Москве 14 сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора.
"Торжественная церемония памятного гашения художественной почтовой марки "Единый государственный экзамен" пройдет 14 сентября в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что почтовая марка "Единый государственный экзамен" выпускается в обращение в честь 15-летия подписания постановления правительства РФ "Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена", с которого началась история ЕГЭ в России.
В церемонии примут участие первый замминистра образования и науки РФ Наталья Третьяк, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.