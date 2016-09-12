Московская школа №57 создала управляющий совет для нормализации учебного процесса

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация школы №57 и Департамент образования Москвы создали управляющий совет для нормализации учебного процесса после скандала с преподавателем школы, которого обвинили в интимных связях с учениками. Об этом сообщается в официальном аккаунте школы в сети Facebook.

"Приоритетом деятельности Совета в ближайшие месяцы станет нормализация всех школьных процессов, а также создание обновленной и открытой системы управления школой", - говорится в сообщении.

У совета будет пять основных задач: заполнение возникших вакансий среди педагогов, координация работы психологов с детьми и учителями, взаимодействие с сообществами родителей, учеников и выпускников, а также поиск нового директора школы и создание специальной комиссии для разработки этического кодекса школы.

Расследование свидетельств о нарушениях этических норм в отношениях с учениками не входит в задачи совета, но в организации искренне сочувствуют пострадавшим и "готовы сделать все, чтобы помочь и поддержать их", отмечается в сообщении.

В состав управляющего совета вошли 10 человек: это исполняющая обязанности директора школы Марина Прозорова, представитель учредителя (департамента образования Москвы) Мария Овчинникова, председатель управляющего совета Владимир Мау и семь родителей.

Ранее 12 сентября уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила в интервью газете "Известия", что после скандала со школой №57 "виновные должны быть наказаны, и надо создать условия, при которых такая ситуация не могла бы повториться".

История скандала

Скандал со школой начался 29 августа с поста журналистки Екатерины Кронгауз, которая рассказала на своей странице в сети Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. По словам журналистки, об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось. Из комментариев других пользователей стало ясно, что речь идет о московской школе №57 и бывшем учителе истории Борисе Меерсоне.

Факт "системного насилия над ученицами старших классов", не называя конкретных фактов, подтвердила в своем Facebook одна из бывших учениц школы - Наталья Плунгян. 2 сентября в школе состоялся педсовет, несколько учителей покинули заведение. На сайте учреждения появилось сообщение об отставке директора школы Сергея Менделевича. Следующие два дня у здания школы проходили стихийные митинги с участием родителей и учеников, которые собирали подписи в поддержку директора. Департамент образования Москвы 3 сентября опроверг заявление школы об отставке Менделевича.

Бывший директор центра адаптации и обучения беженцев Ольга Николаенко в тот же день опубликовала в Facebook сообщение о том, что была инициатором увольнения Меерсона: после того, как к ней обратилась волонтер центра и бывшая ученица школы с рассказом о произошедшем с ней в заведении. По ее словам, после начатого расследования, они "привлекли юриста и зафиксировали свидетельства ряда жертв разных годов выпуска". Обратившаяся к Николаенко ученица и еще одна выпускница школы позже публично признали себя жертвами Меерсона на страницах своих аккаунтов в Facebook.

В нарушении профессиональной этики 5 сентября обвинили также заместителя директора школы №57 Бориса Давидовича. Выпускница математического класса 57-й школы, преподаватель школы Елена Бунина опубликовала в Facebook заявление, подписанное четырьмя учениками разных годов выпуска, от 1985 до 1996 года.

"Мы, насколько могли, убедились и поняли, что появившиеся в сети сведения о чудовищных нарушениях этических и моральных норм со стороны Бориса Михайловича (Давидовича) имели место", - говорилось в сообщении. Двое выпускников заявили, что под нарушениями имелись ввиду сексуальные контакты с юношами.

6 сентября на странице учебного заведения в сети Facebook появилось сообщение, что директор школы Сергей Менделевич подал заявление об уходе с поста, а и. о. директора стала учитель математики этой школы Марина Прозорова. Департамент образования Москвы позже подтвердил это заявление.