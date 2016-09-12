Медведев: проект по благоустройству "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровень

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Проект по благоустройству дворов многоэтажек "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровень, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Инициатива "Наш двор" реализуется в ряде регионов. Речь идет о комплексном благоустройстве дворов многоэтажек, здесь ремонтируют бордюры, устанавливают детские площадки, тренажеры, что создает комфортные условия для общения, отдыха. Это не просто преображает двор, но меняет образ жизни людей. Прорабатывается вопрос о том, чтобы вывести проект на общероссийский уровень. Я считаю, что это хорошая идея", - заявил Медведев на пленарной сессии форума "Городское развитие и совершенствование качества городской среды" на ВДНХ.

Он добавил, что необходимо оценить объем финансирования, проработать другие вопросы, отметив, что программа обсуждалась на встрече с экспертами у президента. Медведев отметил , что с 2017 года стартует конкурс "лучшая муниципальная практика", в рамках которого особое внимание будет уделено градостроительной политике и благоустройству.

Премьер рассказал, что в вопросах благоустройства городской среды "обычными кварталами и спальными районами стали больше заниматься чем 15 лет назад". "Тем не менее, проблем много еще, ситуацию надо менять. Горожане составляют 75 процентов населения нашей страны, речь идет о качестве их жизни, - сказал Медведев. - Люди прежде всего обращают внимание на те вещи, которые их волнуют - состояние подъездов, дворов, улиц. Они хотят, чтобы комфортно было не только в квартире, чтобы спокойно можно было спортом заниматься, чтобы машины парковались на специальных площадках". "В России более 1100 городов, очень немногие отвечают таким пожеланиям, запрос на комфортную среду будет только возрастать, его необходимо учитывать при планировании городского развития", - подчеркнул Медведев.

Он заверил, что эта работа уже идет. "С 1 января вступают в силу поправки в градостроительный кодекс, которые предусматривают минимальное количество объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры для каждой территории и предполагают участие общественности в работе над планировкой населенных пунктов. Люди с удовольствием этим занимаются", сказал Медведев.

Глава кабмина призвал федеральные структуры активнее заниматься благоустройством территорий и ремонтом своих зданий. "Министерства, агентства, службы своевременно ремонтируют свои ведомственные здания. Хотя федералам нужно быть поактивнее, поэнергичнее", поскольку людям все равно, в чьей собственности находится объект, считает Медведев. "Поэтому федеральные структуры должны планировать на это средства и заниматься этим с необходимым вниманием", - сказал премьер.