Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: проект по благоустройству "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровень

Общество
12 сентября, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Глава кабмина призвал федеральные структуры активнее заниматься благоустройством территорий и ремонтом своих зданий
Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Проект по благоустройству дворов многоэтажек "Наш двор" стоит вывести на общероссийский уровень, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Инициатива "Наш двор" реализуется в ряде регионов. Речь идет о комплексном благоустройстве дворов многоэтажек, здесь ремонтируют бордюры, устанавливают детские площадки, тренажеры, что создает комфортные условия для общения, отдыха. Это не просто преображает двор, но меняет образ жизни людей. Прорабатывается вопрос о том, чтобы вывести проект на общероссийский уровень. Я считаю, что это хорошая идея", - заявил Медведев на пленарной сессии форума "Городское развитие и совершенствование качества городской среды" на ВДНХ.

Смотрите также
Медведев предложил сделать программу благоустройства дворов общефедеральной

Он добавил, что необходимо оценить объем финансирования, проработать другие вопросы, отметив, что программа обсуждалась на встрече с экспертами у президента. Медведев отметил , что с 2017 года стартует конкурс "лучшая муниципальная практика", в рамках которого особое внимание будет уделено градостроительной политике и благоустройству.

Премьер рассказал, что в вопросах благоустройства городской среды "обычными кварталами и спальными районами стали больше заниматься чем 15 лет назад". "Тем не менее, проблем много еще, ситуацию надо менять. Горожане составляют 75 процентов населения нашей страны, речь идет о качестве их жизни, - сказал Медведев. - Люди прежде всего обращают внимание на те вещи, которые их волнуют - состояние подъездов, дворов, улиц. Они хотят, чтобы комфортно было не только в квартире, чтобы спокойно можно было спортом заниматься, чтобы машины парковались на специальных площадках". "В России более 1100 городов, очень немногие отвечают таким пожеланиям, запрос на комфортную среду будет только возрастать, его необходимо учитывать при планировании городского развития", - подчеркнул Медведев.

Он заверил, что эта работа уже идет. "С 1 января вступают в силу поправки в градостроительный кодекс, которые предусматривают минимальное количество объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры для каждой территории и предполагают участие общественности в работе над планировкой населенных пунктов. Люди с удовольствием этим занимаются", сказал Медведев.

Глава кабмина призвал федеральные структуры активнее заниматься благоустройством территорий и ремонтом своих зданий. "Министерства, агентства, службы своевременно ремонтируют свои ведомственные здания. Хотя федералам нужно быть поактивнее, поэнергичнее", поскольку людям все равно, в чьей собственности находится объект, считает Медведев. "Поэтому федеральные структуры должны планировать на это средства и заниматься этим с необходимым вниманием", - сказал премьер.

Смотрите также

Медведев: более четверти россиян живут в домах, построенных за последние 15 лет
Медведев предложил создать дизайн-код каждого российского города

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
16
"ТеатРалли": как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
12
"Советский Голливуд": праздник фонтанов в Петергофе, посвященный Году российского кино
15
Собянин открыл первый московский парад городской техники
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Варшаве прокомментировали обвинения РФ в недопуске поляков через границу с Белоруссией
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Александр Жуков: история с мельдонием - ошибка WADA, и она может дорого обойтись
4
"Антонов" обойдется без российских комплектующих
5
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
6
В Кремле прокомментировали проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты
7
Песков: Путин обладает всей информацией о деле Захарченко
Темы дня
Реклама