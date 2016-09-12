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Главу Минобрнауки попросили разобраться с отменой бесплатного питания для инвалидов

Общество
12 сентября, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Председатель комиссии Общественной палаты по соцполитике Владимир Слепак считает, что отмена бесплатного питания нарушает права людей с ограниченными возможностями
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак обратился к главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой с просьбой решить вопрос с отменой бесплатного питания для студентов с третьей группой инвалидности в Московском государственном гуманитарно-экономическом университете (МГГЭУ).

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"В Общественную палату РФ обратились студенты по факту отмены бесплатного питания для лиц с третьей группой инвалидности в федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении инклюзивного высшего образования "Московский государственный гуманитарно-экономический университет", - говорится в официальном письме министру, текстом которого располагает ТАСС.

Слепак уточнил агентству, что руководство МГГЭУ приняло решение обслуживать питанием на платном основании студентов с третьей группой инвалидности с 1 сентября 2016 года и сообщило об этом 31 августа 2016 года на собрании со студентами. Это было мотивировано это тем, что Минобрнауки РФ выделяет денежные средства из бюджета на питание только студентам первой и второй группы инвалидности. При этом студентам третьей группы инвалидности было предложено оплачивать трехразовое питание заранее в размере 9 тыс. рублей в месяц или 4,2 тыс. рублей за две недели.

"Считаю, что решение, принятое руководством Московского государственного гуманитарно-экономического института об отмене бесплатного питания для студентов-инвалидов 3 группы не только нарушает права людей с ограниченными возможностями, но и создает непосредственную угрозу их жизни и здоровью", - прокомментировал ТАСС свое обращение к министру Слепак.

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Он также напомнил, что в рамках "Часа с министром" в Общественной палате Васильева в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности назвала инклюзивное образование. По его словам, он не просто попросил министра исправить создавшуюся в вузе ситуацию, фактически дискриминирующую положение студентов, имеющих инвалидность 3 группы, но и в экстренном порядке пересмотреть положения проекта федерального закона Минобрнауки, которые предусматривают сужение круга образовательных организаций, обучение в которых предоставляет обучающимся с ОВЗ право на бесплатное питание, до школ.

Получить комментарии в Минобрнауки ТАСС пока не удалось.

Кто такая Ольга Васильева: что известно о новом министре образования

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Васильева, Ольга Юрьевна
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