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В ОП возмущены отказом медиков в Ставрополье дать инвалидность ребенку с пороком сердца

Общество
12 сентября, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
С письмом в Общественную палату ранее обратилась мать ребенка, сообщившая, что в составе комиссии, в частности, не было врача-кардиолога
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Общественная палата РФ просит прокуратуру проверить действия экспертов бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Ставропольского края, которые в августе 2016 года отказали годовалому ребенку с осложненным пороком сердца в установлении первичной инвалидности. Соответствующее письмо (копия имеется в распоряжении ТАСС) в прокуратуру направил председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.

В частности, в обращении, направленном в ОП РФ матерью ребенка, сообщается, что ее годовалому сыну с диагнозом "врожденный порок сердца, осложненный легочной гипертензией", в августе 2016 года было отказано в установлении инвалидности по результатам прохождения процедуры первичного освидетельствования в главном бюро МСЭ по Ставропольскому краю.

По словам матери, в составе комиссии не было врача-кардиолога, а заключение врача-педиатра, по мнению которого "диагноз был поставлен неправильно", основывалось исключительно на субъективной оценке состояния здоровья ребенка без учета рекомендаций профильных специалистов. Попытка обжаловать первичное решение медико-социальной экспертизы осталась безрезультатной, отмечается в письме. При этом в комиссию были представлены заключения двух врачей-кардиологов и результаты УЗИ.

"Вызывает обеспокоенность компетенция членов комиссии бюро МСЭ, которые степень выраженности заболевания определяют визуально, так сказать "на глазок", игнорируя официальные заключения профильных специалистов. Считаю, что органы прокуратуры должны провести тщательную проверку и, в случае подтверждения фактов, строго наказать виновных, вплоть до привлечения к уголовной ответственности", - сказал Слепак.

"Членов комиссии бюро МСЭ не смутил также и тот факт, что накануне повторного освидетельствования ребенок находился на стационарном лечении в кардиоревматологическом отделении краевой детской клинической больницы с целью дообследования и решения вопроса о сроках хирургической коррекции порока", - добавил председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан.

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