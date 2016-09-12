В Китае открыт памятник солдату, предотвратившему теракт в советском посольстве

ПЕКИН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Посол России в КНР Андрей Денисов торжественно открыл памятник китайскому военнослужащему Ли Дэнгую, который в 1976 году ценой собственной жизни предотвратил прорыв на территорию советской дипломатической миссии террориста с бомбой.

Монумент представляет собой отлитый из бронзы бюст солдата, его установили на высоком постаменте на фоне памятной надписи "Герой - бесстрашный воин-защитник" на плацу 12 отряда Вооруженной народной полиции пекинского гарнизона недалеко от посольства РФ.

"Сегодня мы собрались вместе по особому поводу, мы отдаем честь Ли Дэнгую, бойцу, который пожертвовал собой на посту, охраняя посольство, - заявил Денисов. - Ли Дэнгуй - настоящий патриот, образец мужества и самопожертвования. Работники посольства, жители посольского городка никогда не забудут его подвиг, память о герое будет передаваться из поколения в поколение".

Взрыв у ворот дипмиссии СССР прогремел 29 апреля 1976 года: экстремист с детонирующим устройством попытался прорваться за ограждение посольства. Ли Дэнгуй дежурил у проходной: он обхватил нарушителя, не позволив злоумышленнику продвинуться вперед. Внезапный взрыв унес жизнь героя.

Как сообщили китайские источники, солдат заметил китайца с большим рюкзаком за спиной, который быстро приближался к главным воротам посольства. Когда до калитки осталось два десятка шагов, мужчина поджег фитиль, торчавший из его заплечной сумки. Охранник почувствовал неладное и приготовился встретить непрошеного гостя. Террорист приблизился к воротам и потребовал прохода, прокричав, что в сумке бомба, и если солдат его не пропустит, то тоже погибнет. Ли Дэнгуй не отступил, преградив путь преступнику. Взрыв был такой силы, что прибывшему на место командиру роты не сразу удалось опознать бойца. В посольстве выбило стекла, дорога и стены были залиты кровью. Погибшему солдату тогда было всего 23 года.

В ходе расследования удалось установить, что взрывное устройство привел в действие работник сталелитейной фабрики по имени Ся Даюнь, приехавший на поезде из пригорода Пекина. У преступника имелись личные и политические мотивы. Из-за проблем в семье и недовольства своим правительством он решился на теракт с целью вызвать широкий международный резонанс.