Мемориальную доску в честь погибшего в Сирии офицера открыли в школе под Брянском

БРЯНСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Мемориальная доска памяти погибшего в Сирии российского офицера-десантника Федора Журавлева появилась на стене школы в поселке Пальцо Брянской области. Как сообщила сегодня пресс-служба администрации региона, ее открыли в день рождения Журавлева. Ранее учебному заведению было присвоено имя погибшего военного.

"Мемориальная доска памяти погибшего в Сирии уроженца Брянской области Федора Журавлева открыта на стене школы в его родном поселке Пальцо", - сказали в областной администрации.

Как отметил на церемонии открытия губернатор Брянской области Александр Богомаз, погибший офицер - из семьи потомственных военных. "Федор - внук двух участников Великой Отечественной войны. Отец Владимир Иванович служил в воздушно-десантных войсках, старший брат Федора Александр закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и продолжает служить Отечеству в рядах российской армии", - сказал глава региона. Богомаз добавил, что открыть мемориальную доску на здании школы решено для того, чтобы местные школьники воспитывались на примере своего земляка.

Как рассказали на церемонии открытия ученики, Журавлев не раз наведывался в родную школу, когда приезжал к живущим в поселке родителям. Он выступал на классных часах, проводил занятия по строевой подготовке. Мать погибшего офицера Людмила Журавлева на церемонии открытия поблагодарила за увековечивание памяти сына. "Спасибо всем за поддержку нашей семьи. Я поняла, как все-таки едины русские люди в горькую минуту", - сказала она.

Журавлев погиб в Сирии в ноябре 2015 года во время операции по координации авиаударов дальней российской стратегической авиации по террористам, 11 сентября ему могло бы исполниться 28 лет. О том, что офицер погиб в Сирии, стало известно в начале марта на встрече президента России Владимира Путина с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии. Журавлев был посмертно награжден орденом Кутузова, он похоронен в родном селе.