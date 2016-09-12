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"Норникель" признал причастность к окрашиванию реки в красный цвет

Общество
12 сентября, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
В компании объяснили случившееся инцидентом на заводе, связанным с переливом воды
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ситуация с рекой Далдыкан в районе Норильска, окрасившейся в красный цвет, вызвана переливом промывочной воды через одну из дамб на Надеждинском металлургическом заводе, который произошел во время аномальных дождей. Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании "Норильский Никель" по итогам собственной проверки.

Сообщения о том, что вода в реке окрасилась в ярко-красный цвет из-за загрязнения химическими веществами, стали поступать в Минприроды 6 сентября от жителей города. "По предварительной информации, возможной причиной загрязнения реки мог стать прорыв пульпопровода ПАО "ГМК "Норильский Никель", - говорилось в сообщении ведомства.

Как отметили в "Норникеле", в 2015-2016 годах компания осуществляла реконструкцию хвостохранилища и хвостопровода цеха гидрометаллургии Надеждинского металлургического завода в городе Норильске. В начале сентября были проведены финальные работы по монтажу последнего участка новой трубы. При этом непосредственно перед врезкой смонтированной трубы проектом организации работ предусматривается опорожнение всего хвостопровода, а также его промывка со сбросом промывочной воды в хвостохранилище.

"В местах врезки были сооружены фильтрационные дамбы, которые предотвращают растекание остатков промывочной воды. 5 сентября в результате аномальных дождей через одну из дамб произошел перелив воды, которая попала в реку Далдыкан", - сообщается в пресс-релизе "Норильского Никеля". В компании отметили, что краткосрочное окрашивание воды в Далдыкане солями железа не повлияло негативно на фауну реки и на местных жителей.

Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил Росприроднадзору провести проверку из-за загрязнения реки Далдыкан в Красноярском крае и поручил главе ведомства Артему Сидорову взять ситуацию под личный контроль. Росприроднадзор уже приступил к проверке, чтобы установить источник загрязнения и оценить ущерб, нанесенный окружающей среде. ТАСС запросил у ведомства предварительные итоги проверки, однако не смог получить оперативный ответ.

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