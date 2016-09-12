Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор не зафиксировал случаев заболеваний в Приморском крае

Общество
12 сентября, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
В районе подтопления "введено повышенное хлорирование воды перед подачей в сеть"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Санитарно- эпидемиологичская обстановка в зоне подтопления в Приморском крае стабильная, случаев заболевания инфекциями и гепатитом не зарегистрировано. Об этом в понедельник сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) на своем сайте.

Читайте также новости по теме:
Тайфуны и ураганы
© ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев
Пучков: аварийно-спасательные работы в зоне наводнения в Приморье завершаются
Опубликован номер расчетного счета для помощи пострадавшим от паводка
Энергоснабжение двух пострадавших от паводка районов Приморья восстановлено

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Приморского края по состоянию на 12 сентября 2016 года стабильная, случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А не зарегистрировано. Групповая заболеваемость ОКИ не регистрировалась", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в районе подтопления "введено повышенное хлорирование воды перед подачей в сеть", увеличена в два раза кратность проведения производственного лабораторного контроля на водоснабжающих предприятиях. Население оповестили о необходимости отстаивания и кипячения воды перед использованием. Контролируется доставка бутилированной воды.

"Двенадцать бригад специалистов Роспотребнадзора продолжают проводить подворовые обходы. В населенных пунктах, где паводковая вода ушла, специалистами Роспотребнадзора проведено 866 подворовых обходов, подлежит очистке и дезинфекции 769 надворных туалетов и 224 индивидуальных колодцев", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Проводится профилактическая иммунизация против вирусного гепатита А, привиты 8016 человек, в том числе 4874 ребенка, против брюшного тифа, дизентерии. Начата иммунизация населения против гриппа, привиты 31934 человек. Создан запас противовирусных препаратов для профилактики ОРВИ и гриппа.

После проведенных мероприятий по дезинфекции и по результатам лабораторных исследований планируется открытие двух школ: в Партизанском районе (село Золотая Долина) и в Чугуевском районе (село Шумный), 10 сентября начал функционировать детский сад в Дальнегорске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы Наводнения в России
В других СМИ
Реклама
Фото
16
"ТеатРалли": как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
12
"Советский Голливуд": праздник фонтанов в Петергофе, посвященный Году российского кино
15
Собянин открыл первый московский парад городской техники
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин Украины: Киев надеется получить транш МВФ, несмотря на возражения РФ
2
СМИ: Украина готова обсудить с РФ долг в $3 млрд во внесудебном порядке
3
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
4
Александр Жуков: история с мельдонием - ошибка WADA, и она может дорого обойтись
5
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
6
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
7
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
Темы дня
Реклама