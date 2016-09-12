Роспотребнадзор не зафиксировал случаев заболеваний в Приморском крае

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Санитарно- эпидемиологичская обстановка в зоне подтопления в Приморском крае стабильная, случаев заболевания инфекциями и гепатитом не зарегистрировано. Об этом в понедельник сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) на своем сайте.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Приморского края по состоянию на 12 сентября 2016 года стабильная, случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А не зарегистрировано. Групповая заболеваемость ОКИ не регистрировалась", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в районе подтопления "введено повышенное хлорирование воды перед подачей в сеть", увеличена в два раза кратность проведения производственного лабораторного контроля на водоснабжающих предприятиях. Население оповестили о необходимости отстаивания и кипячения воды перед использованием. Контролируется доставка бутилированной воды.

"Двенадцать бригад специалистов Роспотребнадзора продолжают проводить подворовые обходы. В населенных пунктах, где паводковая вода ушла, специалистами Роспотребнадзора проведено 866 подворовых обходов, подлежит очистке и дезинфекции 769 надворных туалетов и 224 индивидуальных колодцев", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Проводится профилактическая иммунизация против вирусного гепатита А, привиты 8016 человек, в том числе 4874 ребенка, против брюшного тифа, дизентерии. Начата иммунизация населения против гриппа, привиты 31934 человек. Создан запас противовирусных препаратов для профилактики ОРВИ и гриппа.

После проведенных мероприятий по дезинфекции и по результатам лабораторных исследований планируется открытие двух школ: в Партизанском районе (село Золотая Долина) и в Чугуевском районе (село Шумный), 10 сентября начал функционировать детский сад в Дальнегорске.