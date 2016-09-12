Суд Турции оставил семилетнюю россиянку с ранее судимым отцом-турком

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 сентября. /ТАСС/. Суд Турции вынес очередное промежуточное решение и оставил семилетнюю дочь россиянки Зарины Албегоновой с ранее судимым отцом-турком. С просьбой повлиять на ситуацию мать в понедельник написала письмо президенту РФ Владимиру Путину.

"Ранее я писала открытое письмо президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы решить вопрос с возвращением дочери. После этого по указанию правительства в ситуацию вмешалось министерство по делам семьи и социальной политики Турции, - рассказала Албегонова корреспонденту ТАСС. - 7 сентября по распоряжению губернаторства города Стамбул сотрудники министерства, получив временную опеку, забрали мою дочь Айлин у бывшего супруга в связи с тем, что он, не имея законных прав, удерживал девочку более пяти лет и оказывал серьезное психологическое насилие над ребенком, с намерением передать матери".

В течение двух дней дочь россиянки находилась под опекой государства в интернате. Однако, несмотря на запрет о приближении к ней, бывший муж Албегоновой Мурат Айдемир и его семья были допущены в интернат. 9 августа, судья, ранее вынесшая решение забрать дочь у отца и отдать под опеку государства, теперь вынесла постановление оставить девочку с отцом, который забрал ее с зала суда.

Решение полностью противоречит ранее вынесенным судебным решениям, запрещающим бывшему мужу Зарины даже приближаться к ней и обеим дочкам (9 августа Генконсульство России в Стамбуле направило письмо в полицию Стамбула с просьбой о содействии в прекращении правонарушения, именно со ссылкой на запрет на приближение отца к девочке). Кроме того, суд не учел и тот факт, что в соответствии с турецким законодательством (статья 337 Гражданского кодекса) все права на детей принадлежат матери.

"На девочку оказывается жесточайшее психологическое давление со стороны отца и его семьи. Более того она умоляла меня забрать ее тайком от отца, боясь потерять меня, так как он угрожал ей убить меня в случае, если она добровольно пойдет со мной", - рассказывает Зарина Албегонова.

"Очень прошу Вас, Владимир Владимирович, помогите мне спасти мою девочку, находящуюся в жестоком турецком плену", - говорится в ее обращении президенту РФ.

История семьи

Албегонова познакомилась с Айдемиром во время учебы в университете в США. В 2004 году они зарегистрировали брак в Северной Осетии, где жила Зарина, и переехали в Турцию. Однако этот брак не был легализован на турецкой территории. В 2008 году у пары родилась Айлин, а в 2010 девочка Селин, сейчас живущая с матерью.

Дочь Айлин у матери бывший муж забрал в 2011 году. В 2012 году уголовный суд Стамбула приговорил Мурата Айдемира к пяти месяцам условно за похищение ребенка.

Помощь депутата

С российской стороны активное участие в решении проблемы Албегоновой принимает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, который сообщил корр. ТАСС о том, что ранее вопрос решался и на уровне МИД РФ и Генерального консульства. Тайсаев подчеркнул, что "здесь должно быть политическое решение со стороны руководства Турции".

По словам депутата, в ближайшее время он планирует полететь в Турцию и поднять еще раз проблему на всех уровнях. Также он выразил надежду на то, что вопрос на личный контроль возьмет уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. "Гражданка Российской Федерации должна жить в России, а не в заточении в Турции. Нам всем должно быть стыдно за то, что столько лет мы не можем вернуть в страну ребенка и передать матери- россиянке", - отметил депутат.