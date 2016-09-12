Евкуров призвал в Курбан-байрам отказаться от кровной вражды

МАГАС, 12 сентября. /Корр. ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в Центральной соборной мечети в Назрани, куда пришли на праздничную молитву около 2 тыс. прихожан, призвал семьи, состоящие в кровной вражде, в праздник жертвоприношения Курбан-байрам примириться, простить друг другу обиды, укреплять братские узы, сообщает корреспондент ТАСС.

"Призываю вас совершать больше богоугодных и благородных поступков, которые могут служить примером для всех верующих. Это прежде всего примирение семей, состоящих в кровной вражде",- сказал он.

Евкуров подчеркнул, что "никто не застрахован от трагедии, любая бытовая ссора может перерасти в конфликт с трагическими последствиями, если вовремя не вмешаться". "Нужно неустанно призывать конфликтующие стороны к прощению и проявлению милосердия и благоразумия", - отметил он.

Евкуров также поблагодарил жителей республики, которые приняли участие в благотворительных акциях и оказывали помощь малообеспеченным семьям.

В республике, по данным региональной примирительной комиссии, в кровной вражде состоят около 60 семей.