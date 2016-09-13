Глава Минобрнауки РФ не будет отменять ЕГЭ

МОСКВА, 13 сентября./ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева не считает нужным отменять систему Единого госэкзамена. Об этом она заявила в интервью корреспонденту ТАСС.

"Понятно, что мы будем идти по пути ЕГЭ", - сказала Васильева.Она добавила, что система будет развиваться. "Но я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, будет отшлифовываться то, что уже есть, в частности сокращение тестовой части", - отметила министр.

При этом она подчеркнула, что не видит смысла в обязательной публикации средних баллов ЕГЭ каждой школой (с таким предложением ранее выступало Открытое правительство - прим.ТАСС). "ЕГЭ не должно создавать никакого давления. Нельзя оценивать работу школ и учителя по тому, как сдан ЕГЭ", - подчеркнула Васильева.

Свою позицию она объяснила многообразием школ.

"Возьмем, к примеру, физико-математический лицей - там дети подбираются уже нацеленные на изучение соответствующих предметов, и понятно, что тут результаты будут выше. Есть у нас и северно-кочевые школы, есть школы, где реализуются принципы инклюзии, и другие учебные заведения, где сам факт работы с детьми, обучение детей значительно выше, чем его формальная оценка. Это вопрос о том, что ты сделал и что ты получил в ходе своей деятельности. Ребенок может показать небольшие результаты, но труд, который обе стороны приложили, он колоссальный", - считает министр.

По ее словам, если начинать публикацию рейтингов по ЕГЭ, то получится, что разные школы в силу специализации могут оказаться не в начале и даже не в середине списка, что "прямо противоположно реальности". "Мое глубочайшее убеждение, что люди, изучающие такой рейтинг, не будут разбираться с каждым отдельным случаем, а при таком подходе сложно увидеть объективную картину", - заключила Васильева.

Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/3615515