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Васильева: новые должности учителей могут появиться в школах в 2018 году

Общество
13 сентября, 8:03 UTC+3
По словам нового министра образования, пока речь идет о трёх градациях: ведущий учитель, старший учитель, учитель
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Национальная система учительского роста, которая предполагает появление в школе новых должностей, может заработать 1 января 2018 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.

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"Сейчас разговор идёт о том, чтобы ввести для учителя дифференцированную систему должностей в зависимости от сложности выполняемых задач, от ответственности, трудовой функции. И все это будет закреплено в профессиональном стандарте. Пока разговор идёт о трёх градациях: ведущий учитель, старший учитель, учитель", - сказала Васильева.

Она добавила, что сейчас внутри каждого деления обговариваются и скрупулезно обсуждаются те компетенции, которые к каждой из этих градаций можно применить.

"Это непростой вопрос, и на августовском Всероссийском педсовете учительское сообщество обратилось к Дмитрию Анатольевичу (Медведеву, председателю правительства - прим.ТАСС) с просьбой дать ещё время поработать над профстандартом. Такое согласие было получено. Я думаю, введение системы произойдёт к 1 января 2018 года, а может, и позже - профстандарты должны вводиться постепенно до 2020 года, поэтому эта работа будет продолжаться", - подчеркнула министр.

Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте на сайте

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