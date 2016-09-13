Минобрнауки РФ установит антитеррористические требования к школам и вузам

СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321Происшествия 13 сентября, 9:44
Ученые создадут 3D-модели "северных пустынь" на ЯмалеНовости Урала 13 сентября, 9:29
Ханты-Мансийск примет Всемирную шахматную олимпиаду 2020 годаСпорт 13 сентября, 9:15
В Ростовской области отметят 79-летие регионаНовости Ростовской области 13 сентября, 9:00
Глава "Альпари Голд": инвесторы держат курс на золотоНовости партнеров 13 сентября, 9:00
ЦБ отозвал лицензию у московского РоспромбанкаЭкономика и бизнес 13 сентября, 8:53
Бразильская больница из-за отсутствия финансирования просит передать ей сто мешков с кофеОбщество 13 сентября, 8:32
Волонтеры вывезли более 25 тыс. мешков мусора с берегов БайкалаВ стране 13 сентября, 8:31
Единая площадка для предложений бизнеса в сфере надзора может появиться на базе МЭРЭкономика и бизнес 13 сентября, 8:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разрабатывает законопроект, который установит требования к антитеррористической защищенности образовательных и научных организаций. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Минобрнауки Ольга Васильева.
"Минобрнауки сейчас разрабатывает законопроект "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере образования и научной деятельности". Эти требования определят обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и правовые мероприятия", - сказала Васильева.
Она добавила, что на данный момент задачи по обеспечению самой безопасности на министерство не возложены. "Для решения этой задачи мы планируем внести изменения в нормативно-правовую базу, а также создать отдельное подразделение в составе департамента государственной службы, кадров и управления делами", - подчеркнула министр.
В августе завершилось следствие по делу студентки МГУ Варвары Карауловой, обвиняемой в попытке примкнуть к террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ. Случай стал причиной громких дискуссий в обществе.
Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/3615515