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Минобрнауки РФ установит антитеррористические требования к школам и вузам

Общество
13 сентября, 8:05 UTC+3
Министерство разрабатывает законопроект "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере образования и научной деятельности"
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разрабатывает законопроект, который установит требования к антитеррористической защищенности образовательных и научных организаций. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Минобрнауки Ольга Васильева.

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"Минобрнауки сейчас разрабатывает законопроект "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере образования и научной деятельности". Эти требования определят обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и правовые мероприятия", - сказала Васильева.

Она добавила, что на данный момент задачи по обеспечению самой безопасности на министерство не возложены. "Для решения этой задачи мы планируем внести изменения в нормативно-правовую базу, а также создать отдельное подразделение в составе департамента государственной службы, кадров и управления делами", - подчеркнула министр.

В августе завершилось следствие по делу студентки МГУ Варвары Карауловой, обвиняемой в попытке примкнуть к террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории РФ. Случай стал причиной громких дискуссий в обществе.

Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/3615515

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Васильева, Ольга Юрьевна
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Дело студентки МГУ Варвары Карауловой
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