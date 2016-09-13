Васильева: иностранных студентов обяжут сдавать экзамен по русскому языку

МОСКВА, 13 сентября./ТАСС/. Обязательный экзамен по русскому языку введут для иностранных студентов. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

Ранее соответствующее предложение озвучил ректор РУДН Владимир Филиппов. Подтверждение уровня владения языком сейчас требуют все американские и европейские вузы, у нас подобной практики нет.

"Это хорошее предложение, и мы будем проводить экзамен по русскому языку как иностранному (РКИ) для слушателей подготовительных отделений", - сказала Васильева. По ее словам, Россия - одна из немногих стран, осуществляющих подготовку иностранных студентов к обучению в наших вузах на государственном языке на специальных подготовительных факультетах.

"Должный уровень подготовки по русскому языку потом обеспечит им успешное обучение по программам высшего образования совместно с российскими студентами", - считает министр.

Для введения данной процедуры будут разработаны единые контрольные измерительные материалы, критерии оценки, процедура проведения итогового экзамена, добавила Васильева.

Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/3615515