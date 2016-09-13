Глава Минобрнауки РФ: национальный рейтинг вузов появится в 2017 году

МОСКВА, 13 сентября./ТАСС/. Итоги первого национального рейтинга университетов будут представлены в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

"Критерии национального рейтинга сейчас разрабатывает Российский союз ректоров. Помогать будем, чем только сможем, его надо сделать как можно быстрее. Думаю, первая апробация пройдет в 2017 году", - сказала министр. Она добавила, что также находится в работе и российская система оценки научных публикаций.

"Всякое рейтингование - это попытка независимой оценки, независимой от органов госвласти, и мы поддерживаем это предложение. У нас большие достижения в системе высшего образования, о которых мы должны не стесняясь говорить, хорошие научные проекты, только беда в том, что не все и не про все знают", - считает Васильева.

Ранее ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий выступил с инициативой создать национальный рейтинг университетов. Свою точку зрения он обосновывал тем, что международные рейтинги не могут по-настоящему объективно оценить наши вузы.

Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/3615515