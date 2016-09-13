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Глава Минобрнауки РФ: национальный рейтинг вузов появится в 2017 году

Общество
13 сентября, 8:08 UTC+3
В работе в настоящее время находится и российская система оценки научных публикаций, сообщила Ольга Васильева
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Ольга Васильева

Ольга Васильева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября./ТАСС/. Итоги первого национального рейтинга университетов будут представлены в следующем году. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

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"Критерии национального рейтинга сейчас разрабатывает Российский союз ректоров. Помогать будем, чем только сможем, его надо сделать как можно быстрее. Думаю, первая апробация пройдет в 2017 году", - сказала министр. Она добавила, что также находится в работе и российская система оценки научных публикаций.

"Всякое рейтингование - это попытка независимой оценки, независимой от органов госвласти, и мы поддерживаем это предложение. У нас большие достижения в системе высшего образования, о которых мы должны не стесняясь говорить, хорошие научные проекты, только беда в том, что не все и не про все знают", - считает Васильева.

Ранее ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий выступил с инициативой создать национальный рейтинг университетов. Свою точку зрения он обосновывал тем, что международные рейтинги не могут по-настоящему объективно оценить наши вузы.

Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/3615515

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Васильева, Ольга Юрьевна
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