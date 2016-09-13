Туристический маршрут из Красноярска в Финляндию по Енисею и Арктике запустят в 2017 году

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Туристический маршрут от Красноярска до Финляндии по Енисею и арктическим морям планируют запустить финские бизнесмены в 2017 году. Об этом во вторник ТАСС сообщила представитель Министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Оксана Царева.

"Состоялась встреча с представителями финских компаний "Этера" и "Атине Груп Ою". Они готовят туристический маршрут на катере по Енисею из Красноярска по Карскому и Белым морям, через Онежское и Ладожское озера в Санкт-Петербург и далее в Финляндию. Переход намечен на лето 2017 года", - сказала она.

Царева добавила, что у финнов запланированы встречи в МЧС и согласование маршрута с погранслужбой. "В случае успеха пилотного путешествия маршрут может быть запущен на регулярной основе", - отметила она.

"Этера" - крупный пенсионный фонд Финляндии, осуществляющий вложения в деревоперерабатывающие и строительные проекты, в том числе в России; а компания "Атине Груп Ою" осуществляет инвестиции в промышленность, сельское хозяйство и недвижимость.