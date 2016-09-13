Кабмин предлагает проводить перепись населения с использованием интернета

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность сбора данных в ходе Всероссийской переписи населения с помощью интернета. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева размещен во вторник на сайте кабмина.

"Предусматривается утверждение федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение переписи, порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению Правительства России - формы бланков электронных переписных листов", - говорится в документе.

Законопроект также предусматривает введение "микропереписи" населения - статистического наблюдения на основе выборки не менее 5% населения, которое будет проводиться в период между всероссийскими переписями.

Предполагается, что принятие законопроекта "позволит повысить достоверность и полноту итогов переписи, служащих информационной основой для демографической и социальной политики государства".

Законопроект был подготовлен Росстатом в инициативном порядке.