В Якутии в 2017 году компании потратят на природоохранную деятельность 2,5 млрд рублей

ЯКУТСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Крупные компании - недропользователи Якутии - в Год экологии (2017 год) направят около 2,5 млрд рублей на природоохранную деятельность. Об этом ТАСС во вторник сообщил министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев.

"Компаниями-природопользователями ведется разработка комплексных программ охраны окружающей среды в зоне своего действия, согласованных с природоохранными органами республики. Уже имеется ряд предложений и готовых программ. Так, "Алроса" планирует выделить на природоохранную деятельность более 2 млрд рублей, "Газпромгеологоразведка" - более 380 млн рублей", - сказал министр, отметив, что среди участников этой программы есть и ряд других компаний.

Как отметил Афанасьев, в Год экологии будет усилена реализация мероприятий экологического мониторинга в зоне действия предприятий горнодобывающей промышленности, магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан", а также на территории строящегося магистрального газопровода "Сила Сибири", районов планируемого падения отделяющихся частей ракет-носителей, запущенных с космодрома Восточный.

Также по долгосрочным проектам будет вестись очистка от металлолома арктической зоны. Там находится около 85% всех отходов республики - более 86 тыс. тонн различного мусора, в основном металлолома.