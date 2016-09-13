В Воронеже планируют назвать улицу в честь военного, погибшего в Сирии

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Улицу в честь военнослужащего Антона Ерыгина, погибшего в Сирии при выполнении воинского долга, планируют назвать в Воронеже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии.

"На ближайшем заседании городской общественной комиссии по культурному наследию будет рассмотрен вопрос о присвоении одной из улиц Воронежа имени Антона Ерыгина, а также об установке мемориальной доски на лицее, где учился военнослужащий", - сказали в мэрии.

Там добавили, что решение будет принято 21 сентября.

Антон Ерыгин получил тяжелые ранения в провинции Хомс в Сирии при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон в результате обстрела боевиками. В течение двух суток российские медики боролись за его жизнь, но спасти военного не удалось.

Простились с Ерыгиным 12 мая в Воронежском городском доме офицеров, его похоронили на родине в Воронежской области.