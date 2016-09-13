Собянин запустил движение по первому в Москве винчестерному тоннелю

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Винчестерный тоннель на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина открыли в Москве. Запустил движение транспорта мэр столицы Сергей Собянин.

"Завершили реконструкцию улицы Народного Ополчения. На пересечении с улицей Берзарина сделан винчестерный тоннель - часть Северо-Западной хорды. Это даст возможность от Звенигордского шоссе выдвигаться до Ленинградского проспекта, Алабяно-Балтийского тоннеля, который мы до этого сделали", - сказал мэр журналистам. Он также отметил, что оставшиеся около 30 км Северо-Западной хорды, "надеюсь, закончим в ближайшие два года".

Первой по новому тоннелю проехала строительная техника. Главная особенность винчестерного тоннеля - двухэтажность. Это первый подобный тоннель в столице. Потоки транспорта будут проходить не рядом друг с другом, а один над другим.

Транспорт по четной стороне улицы Народного Ополчения уйдет в нижний, глубокий тоннель. В верхнем окажутся машины, которые едут по нечетной стороне. На протяжении примерно 200 м обе нитки тоннеля будут идти друг над другом, а затем снова разойдутся.

Машины поедут по трем полосам в каждом направлении, еще по две полосы построены вдоль тоннеля - для заезда во дворы. Пропускная способность улицы Народного Ополчения увеличится, что благоприятно скажется на экологической ситуации в районе. Длина нижнего тоннеля составляет 786 м, верхний протянулся на 542 м. Первый проходит на глубине 12,5 м, а второй - на глубине 10 м.

Тоннель на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина станет частью Северо-Западной хорды. Она пройдет через северные и западные районы Москвы от Сколковского до Дмитровского шоссе. 30-километровая трасса соединит крупные магистрали: Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. В районе Дмитровского с Северо-Западной хорды можно будет попасть на Северо-Восточную хорду и выехать в сторону аэропорта Шереметьево или на Ярославское шоссе.