Многопрофильный медцентр за 9 млрд руб. построят в Симферополе в рамках ФЦП

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ЕВПАТОРИЯ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республиканский многопрофильный медицинский центр стоимостью 9 млрд рублей построят до 2021 года в Симферополе в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Об этом во вторник журналистам в Евпатории сообщила вице-премьер крымского правительства Алла Пашкунова.
"Строительно-монтажные работы начнутся в следующем году, окончание строительства намечено на 2020 год. Земельный участок утвержден, он откадастрирован. Уже есть подрядчик, выполняющий проектно-изыскательские работы", - сказала Пашкунова. По ее словам, медцентр будет включать 730 коек.
В свою очередь, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила журналистам, что в рамках ФЦП в Крыму также возводится новый корпус в городской больнице Ялты, он будет введен в строй уже в декабре текущего года. Кроме того, программой предусмотрено финансирование создания сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельских регионах полуострова. До конца года будет возведено 22 новых ФАПа, отметила министр.