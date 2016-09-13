Васильева: зарплата в образовании будет на 70% состоять из базовой части

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Зарплата сотрудников образовательных организаций будет на 70% состоять из базовой части и на 30% из стимулирующих выплат. Соответствующая нормативно-правовая база уже разрабатывается, заявила во вторник глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Всероссийском съезде учителей сельских школ.

"Уже готовится нормативная база, что зарплата будет состоять на 70% из базовой части и на 30% стимулирующих выплат, это будет касаться всех образовательных организаций. Это уже решенный вопрос", - сказала Васильева.