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Васильева: зарплата в образовании будет на 70% состоять из базовой части

Общество
13 сентября, 12:28 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ ЧЕБОКСАРЫ 13, сентября. /ТАСС
Соответствующая нормативно-правовая база уже разрабатывается, заявила глава Минобрнауки РФ
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ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Зарплата сотрудников образовательных организаций будет на 70% состоять из базовой части и на 30% из стимулирующих выплат. Соответствующая нормативно-правовая база уже разрабатывается, заявила во вторник глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Всероссийском съезде учителей сельских школ.

"Уже готовится нормативная база, что зарплата будет состоять на 70% из базовой части и на 30% стимулирующих выплат, это будет касаться всех образовательных организаций. Это уже решенный вопрос", - сказала Васильева.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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