Васильева: Минобрнауки РФ "почистит" рынок учебников для начальной школы

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки считает недопустимым иметь 400 учебников для учеников начальных классов. Об этом во вторник заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Всероссийском съезде учителей сельских школ.

"Существует 400 учебников в начальной школе. В этом море учебников, на мой взгляд, являются достойными три линейки, не более", - сказала Васильева.

По ее словам, она не против творческих подходов учителей, однако при наличии качественного базиса у ребенка. "Самое важное сейчас - содержательное наполнение программ в начальной школе. Четыреста учебников в начальных классах - недопустимо. Я надеюсь, что мы решим это в ближайшее время", - сказала Васильева

Она добавила, что забота о начальной школе для нее сейчас является первоочередной. "Это основа, она закладывает все. Я уже посмотрела , что там творится, программ не должно быть много", - указала министр.

Она подчеркнула, что небольшие школы закрываться не будут. "К малокомплектные школам особое внимание. Мы будем сохранять малокомплектные школы", - заключила министр.