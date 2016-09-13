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Васильева: Минобрнауки РФ "почистит" рынок учебников для начальной школы

Общество
13 сентября, 12:25 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ ЧЕБОКСАРЫ 13, сентября. /ТАСС
По мнению главы ведомства, из всех учебников являются достойными три линейки, не более
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ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки считает недопустимым иметь 400 учебников для учеников начальных классов. Об этом во вторник заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Всероссийском съезде учителей сельских школ.

Интервью

Ольга Васильева

Ольга Васильева: мы будем идти по пути ЕГЭ, однако предела совершенству быть не может

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"Существует 400 учебников в начальной школе. В этом море учебников, на мой взгляд, являются достойными три линейки, не более", - сказала Васильева.

По ее словам, она не против творческих подходов учителей, однако при наличии качественного базиса у ребенка. "Самое важное сейчас - содержательное наполнение программ в начальной школе. Четыреста учебников в начальных классах - недопустимо. Я надеюсь, что мы решим это в ближайшее время", - сказала Васильева

Она добавила, что забота о начальной школе для нее сейчас является первоочередной. "Это основа, она закладывает все. Я уже посмотрела , что там творится, программ не должно быть много", - указала министр.

Она подчеркнула, что небольшие школы закрываться не будут. "К малокомплектные школам особое внимание. Мы будем сохранять малокомплектные школы", - заключила министр.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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