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Британские парламентарии предложили легализовать марихуану в медицинских целях

Общество
13 сентября, 12:21 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
В СМИ сообщается, что подготовка доклада была частично профинансирована миллиардером Джорджем Соросом
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ЛОНДОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские парламентарии предложили правительству легализовать использование марихуаны в Соединенном Королевстве в медицинских целях. Об этом пишет во вторник газета Daily Mail со ссылкой на доклад межпартийной группы по реформированию политики в отношении наркотиков.

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Комиссия, возглавляемая невропатологом Майком Барнесом, предлагает правительству "разрешить больным людям выращивать коноплю по лицензии". Группа также считает, что компаниям следует позволить импортировать или выращивать растение, из которого получается это психоактивное средство. Издание пишет, что подготовка доклада была частично профинансирована миллиардером Джорджем Соросом, который с 1994 года потратил 150 млн фунтов стерлингов ($200 млн) на кампанию по легализации легких наркотиков.

Критики этого предложения говорят о том, что использование марихуаны приводит к зависимости и что доклад межпарламентской группы является не более чем ширмой. Так, поясняет издание, авторов доклада подозревают в том, что их истинная цель - разрешить использование марихуаны для развлечения, а не исключительно в качестве обезболивающего для больных.

Британское Министерство внутренних дел, куда журналисты издания обратились за комментарием, ответило, что "у правительства нет планов легализовать марихуану".

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