Васильева: школы должны иметь регламент взаимодействия с родителями

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Школа должна иметь документ, который бы регламентировал ее взаимодействие с родителями детей. Об этом во вторник заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на Всероссийском съезде учителей сельских школ.

"Я считаю, это мое глубочайшее убеждение, что у нас должен быть регламент отношений с родителями, школы и родителя", - сказала Васильева.

Она добавила, что во многих регионах есть специальные педагогические клубы помощи родителям.

"Мы должны мягко, но твердо работать с родителями. Сейчас в школы пришли детки, чьи родители жили в тяжелые 90-е. Там были определенные прогибы в образовании. Теперь они стали сами родителями", - отметила министр.