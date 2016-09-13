Васильева поставила в один ряд учителя, священника и врача

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сравнила профессии учителя, врача и священника.

"Я считаю, что учитель, священник и врач - это особое служение. Нравственный стержень учителя должен быть всегда, говорить о нем нужно постоянно", - сказала во вторник Васильева на Всероссийском съезде учителей сельских школ.

По ее мнению, из русского языка должно уйти понятие, что учителя "предоставляют услуги".

"Никакие услуги мы не предоставляем. Мы воспитываем и обучаем. Исходя из нравственного стержня, который у нас у всех есть, это особое служение и особая миссия", - заключила министр.