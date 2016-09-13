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Крупнейшие профобъединения предлагают мораторий на изменение пенсионной системы до 2018 г.

Общество
13 сентября, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Речь идет о необходимости введения моратория в расчете на более благоприятное изменение экономической конъюнктуры и с возможностью его пролонгации
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие профсоюзные объединения РФ - Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Конфедерация труда России (КТР) выступают за мораторий на изменения параметров пенсионной системы до 2018 года. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции президент КТР, второго по численности профобъединения страны, Борис Кравченко.

"Конфедерация труда России, которую я возглавляю, Федерация независимых профсоюзов (России) выступили с инициативой моратория на любые изменения параметров пенсионной системы. Нас поддержал РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей)", - сказал он. Кравченко пояснил, что речь идет о "необходимости введения моратория до 2018 года в расчете на более благоприятное изменение экономической конъюнктуры и с возможностью пролонгации этого моратория". "На этом моратории мы будем настаивать, это позиция бизнеса, это позиция наемных работников, к этой позиции необходимо прислушиваться", - подчеркнул глава КТР.

По мнению Кравченко, в настоящее время в России сложился "полномасштабный кризис пенсионной системы, когда не хватает денег на выплату нынешним пенсионерам, когда под угрозой пенсионные права будущих пенсионеров - нынешних наемных работников". Он назвал "не до конца продуманными" ряд решений правительства, в том числе "заморозку" накопительной части пенсий.

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