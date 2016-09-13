В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold

Гендиректор "Санрайз тур" приговорен к трем годам колонии за неуплату 650 млн руб. налоговПроисшествия 13 сентября, 15:48
Путин: необходимо поддерживать молодых людей, впервые становящихся родителямиЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:37
Инкубатор "Швабе" спас жизнь детенышу пумы из Екатеринбургского зоопаркаНовости партнеров 13 сентября, 15:33
Соцблок правительства готовит предложения по индексации маткапитала в 2017 годуОбщество 13 сентября, 15:23
Новосибирские кандидаты от Партии роста в знак протеста снялись с выборов в ГДПолитика 13 сентября, 15:15
РЖД в 2016 г. оптимизируют расходы на БАМ и Транссиб еще на 5 млрд руб.Экономика и бизнес 13 сентября, 15:12
Путин поручил Топилину выровнять зарплаты педагогов в регионах страныЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:12
IT и нанотехнологии станут направлениями нового технопарка на УралеНовости Урала 13 сентября, 15:11
Многодетные семьи в Москве смогут обращаться за семи видами соцвыплат в электронном видеМосква 13 сентября, 15:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
14 сентября в московском "Мультимедиа Арт Музее" откроется выставка Women in Gold известного актера Антонио Бандераса.
"В фотопроекте Women in Gold легендарный актер встал по ту стороны камеры и показал, что его муза — уникальная, независимая, неотразимая женщина, королева соблазна", — говорится в пресс-релизе. Бандерас лично представит серию из 22 фотографий, выполненных в оригинальной стилистике.
Выставка будет работать до 3 ноября. Кроме презентации своего фотопроекта в Москве актер примет участие в благотворительном проекте Натальи Водяновой и ее фонда "Обнаженные сердца".
Первую фотовыставку Бандерас провел в 2010 году, называлась она Secrets on Black.