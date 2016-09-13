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В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold

Общество
13 сентября, 14:59 UTC+3
Известный актер представит серию из 22 фотографий, выполненных в оригинальной стилистике
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"Характер"
"Характер"
"Характер"
© Антонио Бандерас (Фотографии предоставлены компанией PUIG)
"Радость II"
"Радость II"
"Радость II"
© Антонио Бандерас (Фотографии предоставлены компанией PUIG)
"Материнство"
"Материнство"
"Материнство"
© Антонио Бандерас (Фотографии предоставлены компанией PUIG)
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
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+
"Характер"
© Антонио Бандерас (Фотографии предоставлены компанией PUIG)
"Радость II"
© Антонио Бандерас (Фотографии предоставлены компанией PUIG)
"Материнство"
© Антонио Бандерас (Фотографии предоставлены компанией PUIG)
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG
© Фотографии предоставлены компанией PUIG

14 сентября в московском "Мультимедиа Арт Музее" откроется выставка Women in Gold известного актера Антонио Бандераса. 

"В фотопроекте Women in Gold легендарный актер встал по ту стороны камеры и показал, что его муза — уникальная, независимая, неотразимая женщина, королева соблазна", — говорится в пресс-релизе. Бандерас лично представит серию из 22 фотографий, выполненных в оригинальной стилистике.

Выставка будет работать до 3 ноября. Кроме презентации своего фотопроекта в Москве актер примет участие в благотворительном проекте Натальи Водяновой и ее фонда "Обнаженные сердца".

Первую фотовыставку Бандерас провел в 2010 году, называлась она Secrets on Black.

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