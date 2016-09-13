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Власти Дагестана попросят присвоить звание Героя России убитому боевиками полицейскому

Общество
13 сентября, 14:06 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, сентября. /ТАСС
Глава Дагестана отметил, что поступок полицейского демонстрирует, что бандитов никто не боится, поскольку они слабее духом
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МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана будут ходатайствовать о присвоении полицейскому, убитому боевиками, звания Героя России посмертно. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

"Магомед Нурбагандов проявил себя как герой, как офицер, навсегда оставшийся верным присяге и долгу перед Родиной. Мы будем ходатайствовать перед президентом РФ о присвоении Нурбагандову звания Героя России", - написал Абдулатипов.

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Глава Дагестана отметил, что поступок полицейского - "поступок настоящего мужчины, дагестанца, который погиб, защищая честь Родины и мундира, навеки став примером мужества и патриотизма. Это пример того, что мы не боимся бандитов, мы сильнее их духом", - говорится в сообщении Абдулатипова.

Четверо боевиков 10 июля в лесу, расположенном в 2 км от села Сергокала, увидев группу отдыхающих, подошли к ним, выстрелили из огнестрельного автоматического оружия в 23-летнего молодого человека. От причиненных ранений потерпевший скончался на месте. После этого подозреваемые связали четверых потерпевших, завладели автомашиной "Мерседес", принадлежащей одному из них.

Обнаружив у одного из связанных молодых людей удостоверение сотрудника МВД, один из преступников потребовал у него сказать на камеру, чтобы его коллеги и друзья ушли из правоохранительных органов. Сотрудник полиции Магомед Нурбагандов заявил на камеру: "Работайте, братья", после чего бандиты его застрелили. МВД Дагестана также решает вопрос о представлении убитого офицера полиции к награде посмертно.

Двое боевиков, в том числе главарь избербашской бандгруппы Халимбеков, причастные к убийству Нурбагандова, были ликвидированы в спецоперациях 7 сентября в Махачкале и Избербаше. Еще двоих боевиков силовики задержали 9 сентября в Избербаше.

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Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
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