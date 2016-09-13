Глава Минобрнауки: говорить о вине учителя школы №57 рано

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ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева отказалась давать свою оценку скандалу, произошедшему в московской школе №57.
"Пока вина не установлена судом, говорить о комментарии некорректно. У нас есть суд, правоохранительные органы, пока решение у нас не принято, есть презумпция невиновности", - сказала сегодня Васильева журналистам.
Скандал начался 29 августа с поста журналистки Екатерины Кронгауз, которая рассказала на своей странице в сети Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. По словам журналистки, об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось. Из комментариев других пользователей стало ясно, что речь идет о московской школе №57 и ее бывшем учителе истории.
Позже на странице учебного заведения в соцсети Facebook появилось сообщение, что директор школы Сергей Менделевич подал заявление об уходе с поста, а и. о. директора стала Марина Прозорова.