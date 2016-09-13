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На МЦК разрешили провозить маленьких собак, но запретили входить в вагон с мороженым

Общество
13 сентября, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Полные правила пользования поездами центрального кольца разместят на сайтах департамента транспорта и метрополитена, а также в вагонах МЦК
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правила проезда пассажиров по Московскому центральному кольцу (МЦК) разработали столичный департамент транспорта и метрополитен, в некоторых пунктах они не столь строги, как правила проезда в столичной подземке. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Ознакомиться с правилами можно будет на сайтах департамента и метрополитена, также их развесят на станциях кольца", - отмечается в сообщении.

Так, например, в метро взрослые велосипеды можно провозить лишь в разобранном виде, а детские - в чехле. В вагонах поездов МЦК велосипед допустимо размещать в неразобранном виде на специальной площадке.

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Также по МЦК можно провозить багаж больших габаритов. Его максимальный размер, с которым без доплаты можно путешествовать по кольцу, не должен превышать 180 см по сумме габаритов. Размещать его следует на специально отведенных багажных полках, которые есть в вагонах "Ласточек". В метро же можно бесплатно провозить багаж, размеры которого не превышают 150 см. И полок для его размещения в вагонах метро нет.

Болонки - в наморднике, доберманы - с билетом

Для бесплатного провоза собак мелких пород на МЦК можно не брать контейнер или корзину, если питомец на поводке и в наморднике. Кошек пассажиры МЦК тоже могут перевозить бесплатно без особой тары при условии постоянного контроля за питомцем на протяжении поездки. При этом в метро действует правило провоза кошек и собак мелких пород только в клетках, контейнерах и корзинах.

Для собак крупных пород и в подземке, и в пригородных электричках, и для путешествия по МЦК надо покупать билет. На них также необходимо обязательно надевать намордник и поводок. Не нужен билет на всех видах транспорта, в том числе на МЦК, лишь для собак-поводырей, которые сопровождают людей с ограниченными возможностями.

С мороженым и на роликах - нельзя!

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Согласно утвержденным правилам проезда на МЦК, пассажирам запрещено находиться в вагоне или на станции с мороженым или с открытой бутылкой напитка или же еще какими-то продуктами, которые могут испачкать попутчиков, вагон или помещение станции. На территории станций и платформ МЦК, а также в вагонах запрещено передвигаться на роликах, самокатах, велосипедах и другом спортивном транспорте.

Льготы на проезд - для всех категорий льготников

Льготы на приобретение проездных билетов на МЦК, согласно правилам проезда, распространяются не только на московских, но и на федеральных льготников. Среди них ветераны войн, участники боевых действий и члены их семей, инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды, Герои России, Герои Советского Союза и ветераны труда.

Ранее сообщалось, что в Москве более трех миллионов льготников получили право бесплатного проезда по МЦК. Это студенты, школьники, пенсионеры, дети-сироты, родители и дети из многодетных семей. Школьники других регионов могут приобрести билет с 50-процентной скидкой в течение учебного года.

Во многом правила пользования подземкой и МЦК похожи. Бесплатным на МЦК, как и на метро, остается проезд для детей в возрасте до семи лет.

За курение - штраф

Так же, как и в метро, на станциях и платформах МЦК, в вагонах "Ласточек" нельзя курить, распивать спиртные напитки, появляться в состоянии опьянения, мешать движению пассажиров. На МЦК, как и в подземке, запрещается провозить огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества, огнестрельное оружие, колющиеся и легко бьющиеся предметы без чехлов или упаковки, в том числе - лыжи, коньки, мелкий садовый инструмент с открытыми острыми частями. И в подземке, и на кольце действуют одни и те же правила поведения пассажиров на эскалаторе.

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Пассажиров, нарушающих правила поведения, могут попросить покинуть территорию МЦК. Кроме того, федеральное и городское законодательство предусматривает санкции для нарушителей. Например, за нарушение антитабачного закона, запрещающего курить на транспортных объектах и в 15 метрах от них, штраф составит от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Движение по Московскому центральному кольцу было запущено 10 сентября. Сейчас пассажирам доступны 26 станций, 12 пересадок на метро и шесть на пригородные электрички. К концу года будут открыты остальные пять станций и станут доступны уже 14 пересадок на метро и шесть на пригородные электрички. В первый месяц проезд на МЦК будет бесплатным.

Инфографика Схема метро со станциями Московского центрального кольца Схема метро со станциями Московского центрального кольца

© Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

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