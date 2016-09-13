Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

RT прокомментировал ситуацию с репортажем про британскую энергетическую компанию

Общество
13 сентября, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Ранее газета The Times сообщила, что причиной начала расследования Ofcom стал репортаж, в котором были слова о том, что Cuadrilla вываливает отравленный мусор у берегов Африки
Материал из 1 страницы
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский телеканала RT, в отношении которого британский медиарегулятор Ofcom (Office of Communications) начал расследование, прокомментировала ситуацию с репортажем, в котором упоминалась энергетическая компания Cuadrilla.

Смотрите также
Британский медиарегулятор начал расследование в отношении российского телеканала RT

Ранее газета The Times сообщила, что причиной начала расследования Ofcom стал репортаж RT, в котором были слова о том, что Cuadrilla вываливает отравленный мусор у берегов Африки.

"Наша ведущая оговорилась, имея в виду компанию с похожим названием, за что она извинилась еще в прошлом месяце в той же The Times", - сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе RT.

"При этом по правилам Ofcom комментировать это дело мы не имеем права, что, впрочем, не мешает другим изданиям писать про него", - заявили в пресс-службе телеканала.

The Times напоминает, что до этого Ofcom в 15 случаях признавал нарушения правил телевещания со стороны RT.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусора
16
"ТеатРалли": как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС
2
Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне
3
Соль внесли в перечень продэмбарго
4
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
5
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
6
RT прокомментировал ситуацию с репортажем про британскую энергетическую компанию
7
Врио директора авиаотряда "Россия" назначен первый заместитель Одинцева
Темы дня
Реклама