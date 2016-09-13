RT прокомментировал ситуацию с репортажем про британскую энергетическую компанию

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский телеканала RT, в отношении которого британский медиарегулятор Ofcom (Office of Communications) начал расследование, прокомментировала ситуацию с репортажем, в котором упоминалась энергетическая компания Cuadrilla.
Ранее газета The Times сообщила, что причиной начала расследования Ofcom стал репортаж RT, в котором были слова о том, что Cuadrilla вываливает отравленный мусор у берегов Африки.
"Наша ведущая оговорилась, имея в виду компанию с похожим названием, за что она извинилась еще в прошлом месяце в той же The Times", - сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе RT.
"При этом по правилам Ofcom комментировать это дело мы не имеем права, что, впрочем, не мешает другим изданиям писать про него", - заявили в пресс-службе телеканала.
The Times напоминает, что до этого Ofcom в 15 случаях признавал нарушения правил телевещания со стороны RT.