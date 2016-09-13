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Московские школьники победили в конкурсе проектов "Бюджет для граждан-2016"

Общество
13 сентября, 14:38 UTC+3
Конкурс проводился департаментом финансов Москвы. Работы победителей направили в Финансовый университет при правительстве РФ для прохождения второго этапа конкурса - на федеральном уровне
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Победителями конкурса проектов "Бюджет для граждан-2016" стали двое московских школьников. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования.

"Победителями конкурса проектов "Бюджет для граждан" стали учащийся школы № 1908 Глеб Луговой в номинации "Интерактивный бюджет города Москвы для граждан" и учащаяся школы № 1793 Наталья Журавлева в номинации "Бюджет города Москвы: просто о сложном", - говорится в сообщении.

Школьников наградили почетными грамотами и ценными подарками от департамента финансов Москвы и Московского центра технологической модернизации образования - координатора государственной программы повышения уровня финансовой грамотности в Москве. Работы победителей направили в Финансовый университет при правительстве РФ для прохождения второго этапа конкурса - на федеральном уровне.

Конкурс проектов "Бюджет для граждан" проводится департаментом финансов Москвы с 2014 года. Его цель - позволить москвичам узнать больше о столичном бюджете и дать им принять участие в определении новых доступных и понятных форматов представления бюджетных данных на портале правительства Москвы "Открытый бюджет города Москвы".

В этом году поддержку конкурсу оказали департамент образования города Москвы и Московский центр технологической модернизации образования. Была учреждена специальная номинация - "Бюджет города Москвы: просто о сложном" - для учащихся 14-17 лет.

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