Московские школьники победили в конкурсе проектов "Бюджет для граждан-2016"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Победителями конкурса проектов "Бюджет для граждан-2016" стали двое московских школьников. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования.
"Победителями конкурса проектов "Бюджет для граждан" стали учащийся школы № 1908 Глеб Луговой в номинации "Интерактивный бюджет города Москвы для граждан" и учащаяся школы № 1793 Наталья Журавлева в номинации "Бюджет города Москвы: просто о сложном", - говорится в сообщении.
Школьников наградили почетными грамотами и ценными подарками от департамента финансов Москвы и Московского центра технологической модернизации образования - координатора государственной программы повышения уровня финансовой грамотности в Москве. Работы победителей направили в Финансовый университет при правительстве РФ для прохождения второго этапа конкурса - на федеральном уровне.
Конкурс проектов "Бюджет для граждан" проводится департаментом финансов Москвы с 2014 года. Его цель - позволить москвичам узнать больше о столичном бюджете и дать им принять участие в определении новых доступных и понятных форматов представления бюджетных данных на портале правительства Москвы "Открытый бюджет города Москвы".
В этом году поддержку конкурсу оказали департамент образования города Москвы и Московский центр технологической модернизации образования. Была учреждена специальная номинация - "Бюджет города Москвы: просто о сложном" - для учащихся 14-17 лет.