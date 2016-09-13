Минкомсвязь создаст сайт с информацией о ситуации на дорогах России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязи РФ поручено создать сайт с информацией о ситуации на дорогах по всей России, данные для этого ресурса будут поставляться министерством внутренних дел и рядом других ведомств. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Министерству связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить создание сайта..., содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения", - говорится в документе. Это решение принято в целях "выявления наиболее опасных участков автомобильных дорог ... и общественного контроля за своевременностью принятия неотложных мер по их обустройству".

МВД, МЧС, Минздраву, Росавтодору и госкомпании "Автодор" поручено предоставлять Минкомвсвязи информацию о дорогах по своему профилю, в том числе, о ДТП. В свою очередь, региональным властям рекомендовано "осуществлять мониторинг и анализ размещенной на сайте участниками дорожного движения информации о состоянии дорожного движения и принимать ... неотложные меры, направленные на повышение качества и безопасности дорожного движения".

Согласно утвержденным правительством правилам, информация, поступившая от МВД и других ведомств, должна быть размещена на сайте в течение одного рабочего дня.

Доступ к информации на сайте будет бесплатным. Минкомсвязи поручено определить название (доменное имя) сайта, разработать общие правила его формирования и обеспечить к нему круглосуточный доступ.