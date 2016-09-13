Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкомсвязь создаст сайт с информацией о ситуации на дорогах России

Общество
13 сентября, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Данные для этого ресурса будут поставляться министерством внутренних дел и рядом других ведомств
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязи РФ поручено создать сайт с информацией о ситуации на дорогах по всей России, данные для этого ресурса будут поставляться министерством внутренних дел и рядом других ведомств. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Смотрите также
Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы

"Министерству связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить создание сайта..., содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения", - говорится в документе. Это решение принято в целях "выявления наиболее опасных участков автомобильных дорог ... и общественного контроля за своевременностью принятия неотложных мер по их обустройству".

МВД, МЧС, Минздраву, Росавтодору и госкомпании "Автодор" поручено предоставлять Минкомвсвязи информацию о дорогах по своему профилю, в том числе, о ДТП. В свою очередь, региональным властям рекомендовано "осуществлять мониторинг и анализ размещенной на сайте участниками дорожного движения информации о состоянии дорожного движения и принимать ... неотложные меры, направленные на повышение качества и безопасности дорожного движения".

Согласно утвержденным правительством правилам, информация, поступившая от МВД и других ведомств, должна быть размещена на сайте в течение одного рабочего дня.

Доступ к информации на сайте будет бесплатным. Минкомсвязи поручено определить название (доменное имя) сайта, разработать общие правила его формирования и обеспечить к нему круглосуточный доступ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусора
16
"ТеатРалли": как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС
2
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
3
Соль внесли в перечень продэмбарго
4
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
5
Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне
6
Врио директора авиаотряда "Россия" назначен первый заместитель Одинцева
7
RT прокомментировал ситуацию с репортажем про британскую энергетическую компанию
Темы дня
Реклама