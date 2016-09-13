Минкомсвязь создаст сайт с информацией о ситуации на дорогах России

Гендиректор "Санрайз тур" приговорен к трем годам колонии за неуплату 650 млн руб. налоговПроисшествия 13 сентября, 15:48
Путин: необходимо поддерживать молодых людей, впервые становящихся родителямиЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:37
Инкубатор "Швабе" спас жизнь детенышу пумы из Екатеринбургского зоопаркаНовости партнеров 13 сентября, 15:33
Соцблок правительства готовит предложения по индексации маткапитала в 2017 годуОбщество 13 сентября, 15:23
Новосибирские кандидаты от Партии роста в знак протеста снялись с выборов в ГДПолитика 13 сентября, 15:15
РЖД в 2016 г. оптимизируют расходы на БАМ и Транссиб еще на 5 млрд руб.Экономика и бизнес 13 сентября, 15:12
Путин поручил Топилину выровнять зарплаты педагогов в регионах страныЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:12
IT и нанотехнологии станут направлениями нового технопарка на УралеНовости Урала 13 сентября, 15:11
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in GoldОбщество 13 сентября, 14:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязи РФ поручено создать сайт с информацией о ситуации на дорогах по всей России, данные для этого ресурса будут поставляться министерством внутренних дел и рядом других ведомств. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
"Министерству связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить создание сайта..., содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения", - говорится в документе. Это решение принято в целях "выявления наиболее опасных участков автомобильных дорог ... и общественного контроля за своевременностью принятия неотложных мер по их обустройству".
МВД, МЧС, Минздраву, Росавтодору и госкомпании "Автодор" поручено предоставлять Минкомвсвязи информацию о дорогах по своему профилю, в том числе, о ДТП. В свою очередь, региональным властям рекомендовано "осуществлять мониторинг и анализ размещенной на сайте участниками дорожного движения информации о состоянии дорожного движения и принимать ... неотложные меры, направленные на повышение качества и безопасности дорожного движения".
Согласно утвержденным правительством правилам, информация, поступившая от МВД и других ведомств, должна быть размещена на сайте в течение одного рабочего дня.
Доступ к информации на сайте будет бесплатным. Минкомсвязи поручено определить название (доменное имя) сайта, разработать общие правила его формирования и обеспечить к нему круглосуточный доступ.