В Москве пройдет осенний фестиваль ГТО

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) пройдет в столице 17 сентября на базе ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва". Об этом сообщили в Москомспорте.

"В рамках фестиваля будут работать площадки по выполнению нормативов комплекса ГТО по следующим видам испытаний: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег (30 м, 60 м, 100 м), скандинавская ходьба, подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, бег на длинные дистанции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, москвичи смогут выполнить нормативы по стрельбе из пневматической винтовки, плаванию (наличие медицинской справки для бассейна и шапочки для плавания - обязательно), метанию спортивного снаряда и другим дисциплинам.

При регистрации каждому участнику необходимо предъявить универсальный индикационный номер (присваивается при прохождении регистрации на сайте GTO.RU), медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для выполнения нормативов ВФСК ГТО, документ, удостоверяющий личность.

На торжественной церемонии открытия мероприятия состоится чествование ветеранов труда и спорта.