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Скворцова: медучреждения Крыма и Севастополя получили более пяти тыс. единиц техники

Общество
13 сентября, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Оборудование смонтировано, оно уже сейчас встроено в процесс оказания медицинской помощи, отметила министр здравоохранения РФ
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Крым в рамках Программы модернизации здравоохранения получил более четырех тыс. единиц медицинской техники, а Севастополь - одну тысячу.

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Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Модернизация запущена... Уже сейчас более четырех тысяч единиц техники закуплено в Крыму и более тысячи - в Севастополе. Все это оборудование... смонтировано, оно уже сейчас встроено в процесс оказания медицинской помощи, и очень активно идет информатизация здравоохранения", - сказала она.

По словам Скворцовой, обновлены и переоснащены 16 крупных больниц Крыма и 19 больниц Севастополя. "Внедряются электронные медицинские карты, электронная запись на прием к врачу и электронная система контроля за лекарственными препаратами", - сообщила она.

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