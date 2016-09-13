Скворцова: медучреждения Крыма и Севастополя получили более пяти тыс. единиц техники

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Крым в рамках Программы модернизации здравоохранения получил более четырех тыс. единиц медицинской техники, а Севастополь - одну тысячу.
Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Модернизация запущена... Уже сейчас более четырех тысяч единиц техники закуплено в Крыму и более тысячи - в Севастополе. Все это оборудование... смонтировано, оно уже сейчас встроено в процесс оказания медицинской помощи, и очень активно идет информатизация здравоохранения", - сказала она.
По словам Скворцовой, обновлены и переоснащены 16 крупных больниц Крыма и 19 больниц Севастополя. "Внедряются электронные медицинские карты, электронная запись на прием к врачу и электронная система контроля за лекарственными препаратами", - сообщила она.