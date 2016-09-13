Фотографии Москвы из архива ТАСС можно увидеть на выставках в столичных парках

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фотовыставки, посвященные Москве, открылись в столичных парках. Как сообщили в Мосгорпарке, на выставках представлены снимки информационного агентства ТАСС, Мультимедиа арт музея, а также фотографии находок археологов, обнаруженных этим летом в историческом центре Москвы.

"В Таганском, Перовском парках и в парке 850-летия Москвы открылась фотовыставка "Москва сквозь время": фотоколлажи, снимки Москвы прошлого века из архивов информационного агентства ТАСС и современные фотографии этих же мест, сделанные фотографом Алексеем Абаниным. Фотовыставка показывает, как изменились Красная площадь, центральные улицы и набережные, метро", - отмечается в сообщении.

Москву 1930-1960-х годов можно увидеть на фотовыставке в Воронцовском парке. Столица во время активного благоустройства показана в работах классиков российской фотографии из архивов Мультимедиа арт музея - Дмитрия Бальтерманца, Льва Бородулина, Всеволода Тарасевича и других авторов.

В трех парках представлены выставочные проекты Музея Москвы. "Фотовыставка в парке искусств "Музеон" посвящена истории города и судьбам жителей. В Лианозовском и Гончаровском парках - археологическим артефактам, найденным летом в историческом центре города. На снимках керамическая посуда и столовые приборы, игрушки и печные изразцы, монеты и инструменты фальшивомонетчиков XVII века", - отмечается в сообщении.

Парке "Красная Пресня" представлена Москва глазами иностранцев - фотографии, сделанные туристами и экспатами из Польши, США, Франции, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Азербайджана. Фотовыставка с подготовлена совместно с Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. В парке Садовники Москва показана с высоты птичьего полета - город снят с последних этажей Москва-Сити.

В Кузьминках и Северном Тушине выставка посвящена Московскому метрополитену. На фотостендах представлены панорамы исторических станций, составленные из авторской графики, архивных фотографий и современной съемки. В саду им. Баумана фотовыставка рассказывает об истории Манежа, которому в следующем году исполнится 200 лет. На фотографиях можно увидеть здания Манежа в разные исторические периоды: на кадрах кинохроники, семейных фотоархивов москвичей и миллионов туристов со всего мира.