Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фотографии Москвы из архива ТАСС можно увидеть на выставках в столичных парках

Общество
13 сентября, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Архивные фото в экспозициях дополнены современными снимками, которые показывают, как изменились Красная площадь, центральные улицы и набережные, метро
Материал из 1 страницы
© Департамент культуры города Москвы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фотовыставки, посвященные Москве, открылись в столичных парках. Как сообщили в Мосгорпарке, на выставках представлены снимки информационного агентства ТАСС, Мультимедиа арт музея, а также фотографии находок археологов, обнаруженных этим летом в историческом центре Москвы.

"В Таганском, Перовском парках и в парке 850-летия Москвы открылась фотовыставка "Москва сквозь время": фотоколлажи, снимки Москвы прошлого века из архивов информационного агентства ТАСС и современные фотографии этих же мест, сделанные фотографом Алексеем Абаниным. Фотовыставка показывает, как изменились Красная площадь, центральные улицы и набережные, метро", - отмечается в сообщении.

Москву 1930-1960-х годов можно увидеть на фотовыставке в Воронцовском парке. Столица во время активного благоустройства показана в работах классиков российской фотографии из архивов Мультимедиа арт музея - Дмитрия Бальтерманца, Льва Бородулина, Всеволода Тарасевича и других авторов.

В трех парках представлены выставочные проекты Музея Москвы. "Фотовыставка в парке искусств "Музеон" посвящена истории города и судьбам жителей. В Лианозовском и Гончаровском парках - археологическим артефактам, найденным летом в историческом центре города. На снимках керамическая посуда и столовые приборы, игрушки и печные изразцы, монеты и инструменты фальшивомонетчиков XVII века", - отмечается в сообщении.

Парке "Красная Пресня" представлена Москва глазами иностранцев - фотографии, сделанные туристами и экспатами из Польши, США, Франции, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Азербайджана. Фотовыставка с подготовлена совместно с Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. В парке Садовники Москва показана с высоты птичьего полета - город снят с последних этажей Москва-Сити.

В Кузьминках и Северном Тушине выставка посвящена Московскому метрополитену. На фотостендах представлены панорамы исторических станций, составленные из авторской графики, архивных фотографий и современной съемки. В саду им. Баумана фотовыставка рассказывает об истории Манежа, которому в следующем году исполнится 200 лет. На фотографиях можно увидеть здания Манежа в разные исторические периоды: на кадрах кинохроники, семейных фотоархивов москвичей и миллионов туристов со всего мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусора
12
Собянин запустил движение по первому в Москве винчестерному тоннелю
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
2
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
3
Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС
4
Соль внесли в перечень продэмбарго
5
В России создали новое звукопоглощающее покрытие для "Бореев" и "Ясеней"
6
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
7
Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне
Темы дня
Реклама