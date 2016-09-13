"Экологическая вахта по Северному Кавказу" включена в перечень НКО-иноагентов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции России внесло Межрегиональную природоохранную и правозащитную общественную организацию "Экологическая Вахта по Северному Кавказу" в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Республике Адыгея внеплановой документарной проверки", - отметили в Минюсте.

"Экологическая вахта по Северном Кавказу" стала 142-й организацией в реестре НКО-иноагентов.