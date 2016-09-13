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"Эксмо" извинилось за "техническую ошибку" при публикации книги Маркина

Общество
13 сентября, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
В издательстве также отмечают, что доля материалов без ссылок на источники в книге Маркина "мизерна"
Материал из 1 страницы
Владимир Маркин

Владимир Маркин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Издательство "Эксмо", выпустившее книгу официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина "Самые громкие преступления XXI века в России", принесло извинения Маркину и журналистам, выдержки из текстов которых были включены в книгу без указания источника. Об этом сообщает во вторник пресс-служба "Эксмо".

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"Выражаем сожаление, что в ходе подготовки книги к изданию в результате технической ошибки используемые материалы не были выделены в соответствии с установленными правилами цитирования", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что "автор анализировал материалы СМИ и использовал выдержки из ряда публикаций, по его мнению, очень четко характеризовавших отношение общества к тем или иным событиям, описываемым в книге. При этом ссылки на источники предполагались".

"В связи с этим ООО "Издательство "Эксмо" приносит извинения Владимиру Маркину и авторам публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники", - сказано в сообщении. В издательстве также отмечают, что "доля таких материалов мизерна, в чем можно убедиться при проверке с помощью соответствующих автоматизированных систем". В "Эксмо" заверяют, что все недостатки будут учтены при переиздании книги.

"При этом книга, безусловно, является оригинальным и востребованным литературным произведением, о чем, кстати, свидетельствуют первые данные о ее продажах, интерес аудитории и отзывы читателей", - отмечается в сообщении. Издательство "Эксмо" при этом "заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве с Владимиром Маркиным" и в настоящее время активно ведет работу над второй его книгой из серии "Тайны Следственного комитета".

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Первая книга из этого цикла - "Самые громкие преступления XXI века в России" - была представлена Маркиным на Московской международной книжной выставке-ярмарке. В книге описаны расследования пяти громких уголовных дел, в том числе убийства Анны Политковской. Ранее журналист "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что Маркин якобы позаимствовал часть ее текста о расследовании убийства Политковской.

Маркин отверг эти обвинения, резко высказавшись в адрес Прусенковой, но затем публично принес журналистке извинения. Он также пояснил, что "описание одних и тех же конкретных обстоятельств, зафиксированных материалами уголовного дела и озвученных в суде, вполне могут быть схожи, ведь это не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты".

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Маркин, Владимир Иванович
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