В Великобритании обновлен 115-летний температурный рекорд сентября

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ЛОНДОН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Самый жаркий день сентября за последние 115 лет зафиксирован в Великобритании. Как сообщили в британском метеорологическом бюро, максимальная температура была отмечена в графстве Кент на юго-востоке Англии, где столбик термометра поднялся до рекордных 34,4 градуса Цельсия.
В британской же столице жарче всего было в районе аэропорта Хитроу - 32,8 градуса. "Температура на юго- востоке страны стала самой высокой для сентября с 1911 года. Однако не везде в Великобритании так жарко, в некоторых частях Шотландии и Северной Ирландии она держится в пределах 14 градусов", - сказал представитель метеорологического бюро Грэхем Мэдж.
Синоптики отмечают, что жара продержится в Англии еще несколько дней, в свою очередь сотрудники Национальной службы здравоохранения установили "желтый" уровень опасности и рекомендовали избегать нахождения на улице под палящим солнцем после полудня.
Сотрудники лондонского метро, где практически всегда жарко из-за недостаточной вентиляции и отсутствия кондиционеров, по громкой связи призывают пассажиров брать с собой в дорогу воду, чтобы не потерять сознание. "Такие простые меры, как недопущение перегрева организма, потребление большего количества жидкости и ношение головного убора, поможет избежать теплового удара", - сказал руководитель подразделения по оказанию первой медицинской помощи Британского Красного креста Джо Маллиган.
Установившаяся в Англии жара является аномальным явлением, поскольку, например, средний максимум температуры воздуха в сентябре в этом регионе обычно равен 17,9 градусам.