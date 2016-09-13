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Васильева: опасения по поводу учебы детей-инвалидов в обычных школах безосновательны

Общество
13 сентября, 20:45 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ ЧЕБОКСАРЫ 13, сентября. /ТАСС
По словам новой главы Минобрнауки, задача учителей - объяснить родителям, что они не должны опасаться совместного обучения их ребенка и ребенка-инвалида
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Ольга Васильева

Ольга Васильева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 13 сентября. /ТАСС/. Дети-инвалиды должны учиться в обычных школах, при этом задача учителей объяснить родителям, что они не должны опасаться совместного обучения их ребенка и ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Такое мнение выразила глава Минобрнауки Ольга Васильева на Всероссийском съезде учителей сельских школ.

"Мы не должны забывать, что эти дети - такие же граждане нашей страны, такие же люди, как мы с вами. Мы не можем даже вопроса себе задать - как оградить своих детей от детей с ОВЗ", - сказала Васильева, отвечая на вопрос из зала, касающийся обучения детей с ОВЗ в обычных школах.

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По ее словам, задача учителей - объяснить родителям, что они не должны опасаться совместного обучения их ребенка и ребенка-инвалида. "Нужно вести огромную работу с родителями, говорить о том, что милосердие и доброта не пустой звук", - отметила министр.

Глава Минобрнауки добавила, что оказаться в ситуации с ОВЗ и инвалидностью может любой. "Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы вопросов, как оградить и защитить своего ребенка от учеников с ОВЗ, не было", - заключила она.

С 1 сентября 2016 года вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начальной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он предполагает, что дети-инвалиды смогут вписаться в общий образовательный процесс в обычных школах.

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