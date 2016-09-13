Поезда на МЦК входят в график движения после сбоя в работе автоматики

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено после небольшого сбоя, вызванного нештатной работой автоматики. Об этом сообщили в управлении Московской железной дороги.

"Сегодня в 16:30 мск на станции Андроновка в связи с кратковременной нештатной работой автоматики поезда следовали с увеличенным интервалом. На место незамедлительно прибыли бригады железнодорожников, которые оперативно устранили неисправность", - уточнил представитель управления. По его словам, в настоящее время поезда следуют с минимальным интервалом в шесть минут.

"Диспетчерский аппарат Московской железной дороги делает все от него зависящее, чтобы ввести движение в график", - отметили в управлении.

Ранее на неофициальной странице МЦК в социальной сети "ВКонтакте" пассажиры сообщили, что поезда следуют с задержкой.

Движение на МЦК запустили 10 сентября. Пока доступны 26 из 31 станции.