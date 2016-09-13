Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поезда на МЦК входят в график движения после сбоя в работе автоматики

Общество
13 сентября, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
В настоящее время поезда следуют с минимальным интервалом в шесть минут
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено после небольшого сбоя, вызванного нештатной работой автоматики. Об этом сообщили в управлении Московской железной дороги.

"Сегодня в 16:30 мск на станции Андроновка в связи с кратковременной нештатной работой автоматики поезда следовали с увеличенным интервалом. На место незамедлительно прибыли бригады железнодорожников, которые оперативно устранили неисправность", - уточнил представитель управления. По его словам, в настоящее время поезда следуют с минимальным интервалом в шесть минут.

"Диспетчерский аппарат Московской железной дороги делает все от него зависящее, чтобы ввести движение в график", - отметили в управлении.

Ранее на неофициальной странице МЦК в социальной сети "ВКонтакте" пассажиры сообщили, что поезда следуют с задержкой.

Движение на МЦК запустили 10 сентября. Пока доступны 26 из 31 станции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусора
12
Собянин запустил движение по первому в Москве винчестерному тоннелю
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет ЕС признал, что связь "Алмаз-Антея" с крушением малайзийского Boing не установлена
2
Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Бавария" - "Ростов"
3
Бывший футболист "Спартака" Артем Безродный скончался на 38-м году жизни
4
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
5
Поезда на МЦК входят в график движения после сбоя в работе автоматики
6
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
7
Дело о стрельбе из свадебного кортежа в Москве передано из полиции в СК
Темы дня
Реклама