Поезда на МЦК входят в график движения после сбоя в работе автоматики

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено после небольшого сбоя, вызванного нештатной работой автоматики. Об этом сообщили в управлении Московской железной дороги.
"Сегодня в 16:30 мск на станции Андроновка в связи с кратковременной нештатной работой автоматики поезда следовали с увеличенным интервалом. На место незамедлительно прибыли бригады железнодорожников, которые оперативно устранили неисправность", - уточнил представитель управления. По его словам, в настоящее время поезда следуют с минимальным интервалом в шесть минут.
"Диспетчерский аппарат Московской железной дороги делает все от него зависящее, чтобы ввести движение в график", - отметили в управлении.
Ранее на неофициальной странице МЦК в социальной сети "ВКонтакте" пассажиры сообщили, что поезда следуют с задержкой.
Движение на МЦК запустили 10 сентября. Пока доступны 26 из 31 станции.