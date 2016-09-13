Фонд имени Ахмата Кадырова отправит в Сирию 2,5 тыс. овец в честь Курбан-байрама

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмат-Хаджи Кадырова отправит в Сирию 2,5 тыс. овец в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом во вторник написал на своей странице в социальной сети Instagram и.о. главы Чечни Рамзан Кадыров.
"В течение трех дней мясо получат около 100 тыс. человек в Дамаске и его пригородах, в Латакии, Тартусе, Алеппо и в лагерях сирийских беженцев в Ливане", - сообщил Кадыров со ссылкой на вице-президента РОФ Зияда Сабсаби.
Ассаламу алайкум! Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова @fond_kadyrova в благословенные дни Курбан-Байрам оказывает серьёзную гуманитарную помощь жителям, охваченной войной Сирии. Как сообщает вице-президент РОФ Зияд Сабсаби, в течение трёх дней мясо получат около 100 тысячи человек в Дамаске и его пригородах, в Латакии, Тартусе, Алеппо и в лагерях сирийских беженцев в Ливане. Для этих целей закуплены 2,5 тыс овец, 100 бычков и 10 верблюдов. С фондом по распределению помощи работают более 500 добровольцев. РОФ является единственным фондом в мире, доставившим помощь в Алеппо. Да возблагодарит Аллах Президента РОФ Аймани Несиевну за её поддержку обездоленных жителей Сирии и других стран. #Кадыров #Россия #Чечня #Сирия
Отмечается, что помимо овец для этих целей закуплены еще 100 бычков и 10 верблюдов.
Курбан-байрам в этом году пришелся на 12 сентября. Праздник знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Саудовскую Аравию к святым местам, связанным с жизнью пророка Мухаммеда. В знак готовности служить богу проводится обязательный обряд жертвоприношения. По мнению исламских богословов, жертвенными животными могут быть верблюды, буйволы, быки или коровы, овцы, козы, а также бараны - наиболее популярные для этого обряда в России.