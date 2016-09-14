Суд в Петербурге рассмотрит иск с требованием демонтировать доску Маннергейму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга начнет в среду рассмотрение административного иска к правительству города с требованием демонтировать мемориальную доску финскому военачальнику Карлу Маннергейму.

Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева, иск подал житель города, который "оспаривает незаконные действия городского правительства по установке этой доски и требует осуществить ее демонтаж". Иск был подан в суд 28 июня.

Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 гг. после окончания Николаевского военного училища. Однако ее установка вызвала резкий протест многих представителей общественности. Основной аргумент против увековечения его памяти в Петербурге - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.

Табличка уже неоднократно подвергалась атакам активистов - ее пытались самостоятельно демонтировать и обливали краской. Последний такой случай произошел 8 сентября, в день 75-летия начала блокады Ленинграда. В тот же день у Финляндского вокзала состоялся согласованный с властями митинг протеста, участники которого потребовали демонтировать памятную доску и отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского как одного из инициаторов ее установки.

Ранее источник в органах власти Петербурга сообщил ТАСС, что администрация Центрального района передала в Комитет по культуре Санкт-Петербурга документы, согласно которым доска Маннергейму установлена незаконно. Он уточнял, что по закону срок исполнения (демонтажа) истекает 8 сентября. Затем был обнаружен ряд дополнительных правовых коллизий, после которых срок исполнения перестали называть. При этом местные СМИ рассказывают о создании специальной комиссии по решению вопроса, но эту информацию власти не подтверждают.